Predsjednik Milanović: Ovaj je most na dobrobit svih ljudi

"Pelješki most podignut je u interesu Hrvatske i njenih ljudi, ali nikome i nikad u inat, nikome na štetu, naročito ne u inat ili na štetu Bosne i Hercegovine", rekao je Milanović.

Dodao je kako bismo tako razmišljali i da BiH i nije domovina i hrvatskog naroda, domovina naše braće i sestara bez čijeg ratnog doprinosa također ne bismo bili na ovome mjestu.

"Ovaj je most na dobrobit svih ljudi, neovisno o naciji, vjeri, državljanstvu, socijalnom statusu, porijeklu, uvjerenjima. Most građen sa suprotnim motivima popustio bi kad-tad pod teretom vlastite besmislenosti", ocijenio je.

Naveo ja kako su mostovi na prvome mjestu djela konkretnih ljudi.

Talent, znanje, trud i hrabrost projektanata i graditelja najzaslužniji su za ljepotu koja će večeras bljesnuti pred našim očima u svom punom sjaju, no nijedan most, nije plod samo arhitektonske vizije i radničkog umijeća. Most je također spoj nezadržive ljudske težnje da se unaprijedi život, da se svlada prepreka i sposobnosti uprave da nađe novac i organizira radove, rekao je predsjednik, čestitavši svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ostvari ova hrvatska plemenita težnja.

"Pelješki most zauvijek će ostati monumentalni podsjetnik na odvažnost jednog naraštaja hrvatskih ljudi da dosegnemo dugo žuđenu obalu slobode. U dosezanju i zaokruživanju ključnih hrvatskih nacionalnih ciljeva, najbolji među nama dali su svoje živote, svoje zdravlje, svoje snove", podsjetio je Milanović.

Dodao je kako ovaj most ne bi bio moguć da mali broj pravih ljudi prije 30 godina nije obranio Dubrovnik i oslobodio jug Hrvatske, a jedna od simboličkih funkcija ove impresivne građevine jest u tome da nikada ne zaboravimo te ljude i njihovu žrtvu.

Ne smijemo biti zarobljenici ratne prošlosti, no bili bismo nedostojni ako bismo ikad zatajili taj svoj dug časti i dug srca, naveo je.

Milanović je izrazio uvjerenje kako su pred nama godine u kojima ćemo kao nacija ojačati svoju samosvijest i u kojima ćemo se bez kompleksa i osjećaja manje vrijednosti boriti za sve ono što nam je važno.

Ustvrdio je kako nam nikad ništa nije poklonjeno: "Pelješki most jest najvećim dijelom financiran novcem Europske unije, ali to je zapravo naš novac koji smo skupo platili".

U susret neizvjesnoj jeseni i globalno neizvjesnim vremenima, držimo se zajedno, budimo pri ruci jedni drugima. Nikad nećemo misliti isto o svim stvarima, ne bi ni valjalo, sva razilaženja, međutim, ne smiju nas niti na tren odvratiti od služenja općem dobru i hrvatskim nacionalnim interesima, poručio je predsjednik.

"Ni jednog svog čovjeka ne smijemo ostaviti na vjetrometini. Vjera da u teškim trenucima nećemo biti prepušteni sami sebi i da ćemo se boriti jedni za druge za druge, to bi nas kao sugrađane trebalo povezivati jednako čvrsto, kao što će Pelješki most povezivati hrvatski teritorij", rekao je Milanović, završivši svoj govor riječima pjesme "Tvoja zemlja".

