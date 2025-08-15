Predsjednik ruske Dume sastao se sa sjevernokorejskim vođom

Volodin, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, prenio je pozdrave ruskog vođe i zahvalio Kimu na sjevernokorejskoj podršci ruskoj vojnoj kampanji u Ukrajini. Putin je u utorak telefonski razgovarao s Kimom i obavijestio ga o planiranim razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak.

Kim je poslao odgovor na Putinovo pismo koje je Volodin dostavio u čast 80. obljetnice oslobođenja od japanske kolonijalne vlasti, izvijestila je u petak sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.

U pismu Putinu, Kim je rekao da su vojnici Sjeverne Koreje i Rusije uspostavili "prijateljstvo i jedinstvo" na bojnom polju kako bi se borili protiv "zajedničkog neprijatelja" kojeg nije identificirao, prema KCNA-i.

Pjongjang i Moskva potvrdili su raspoređivanje sjevernokorejskih trupa kako bi podržali rusku ofenzivu protiv Ukrajine s ciljem povratka Kurske regije.

Južnokorejska obavještajna agencija izjavila je u lipnju da je Sjeverna Koreja potencijalno spremna poslati više trupa u Rusiju.