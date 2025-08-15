Obavijesti

News

Komentari 0
SAVEZNICI

Predsjednik ruske Dume sastao se sa sjevernokorejskim vođom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik ruske Dume sastao se sa sjevernokorejskim vođom
Foto: KCNA/REUTERS

Predsjednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin sastao se sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom tijekom službenog posjeta Pjongjangu, priopćio je ruski parlament u četvrtak

Volodin, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, prenio je pozdrave ruskog vođe i zahvalio Kimu na sjevernokorejskoj podršci ruskoj vojnoj kampanji u Ukrajini. Putin je u utorak telefonski razgovarao s Kimom i obavijestio ga o planiranim razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci u petak.

Kim je poslao odgovor na Putinovo pismo koje je Volodin dostavio u čast 80. obljetnice oslobođenja od japanske kolonijalne vlasti, izvijestila je u petak sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.

U pismu Putinu, Kim je rekao da su vojnici Sjeverne Koreje i Rusije uspostavili "prijateljstvo i jedinstvo" na bojnom polju kako bi se borili protiv "zajedničkog neprijatelja" kojeg nije identificirao, prema KCNA-i.

'NERASKIDIVO BRATSTVO' Lavrov došao u Sjevernu Koreju, Kim potvrdio podršku Rusiji
Lavrov došao u Sjevernu Koreju, Kim potvrdio podršku Rusiji

Pjongjang i Moskva potvrdili su raspoređivanje sjevernokorejskih trupa kako bi podržali rusku ofenzivu protiv Ukrajine s ciljem povratka Kurske regije.

Južnokorejska obavještajna agencija izjavila je u lipnju da je Sjeverna Koreja potencijalno spremna poslati više trupa u Rusiju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci
VUČIĆ: 'SAČUVALI SMO MIR'

FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025