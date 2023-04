Predsjednik Sabora komentirao aferu s Covid testovima: Nije to činio zato što je član HDZ-a...

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković prokomentirao je aferu s Covid testovima i otkriće 24sata o tvrtki Filipa Mihalića (24), sina HDZ-ovca, koji je dobivao milijunske poslove s državom. Podsjetimo, policija istražuje je li dio tih testova možda čak i krivotvoren.

- Kako bih znao za to. To sam jučer vidio. On to nije činio zato što je član HDZ-a. To je činio, ako je učinio, zato što očito ima neki kriminalan način razmišljanja i djelovanja. Cijelo vrijeme povezivanje ljudi sa stranačkom pripadnošću se uvijek odmah veže uz moju stranku - rekao je Jandroković o cijeloj aferi. Zasmetalo ga je, kao i šefa njegove stranke i premijera Andreja Plenkovića, jer se uvijek spominje HDZ kad su u pitanju afere.

- Sjetite se donedavno, dva zastupnika SDP-a u Saboru su pod kaznenim progonom, čelnik SDP-a muljao je nešto s troškovima za odvojeni život, imamo slučaj sortirnice, imamo slučaj međimurskog župana, slučaj glavnog tajnika SDP-a koji je falsificirao neke dokumente. Ne želim govoriti o kolektivnoj odgovornosti. Svatko tko prekrši zakon, odgovara pojedinačno. Kakve veze što je on (Mihalić), ako je uopće, član stranke. Treba se utvrditi, čudno je sve to. Treba utvrditi u kojem je to periodu bilo. Prvo je sve bilo u redu, a onda navodno nije - rekao je Jandroković.

Osvrnuo se potom na novog zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutlešu. Nakon svete mise mu je čestitao na preuzimanju dužnosti te mu poželio mnogo čvrste, snažne vjere, strpljenja, razboritosti i mudrosti u obnašanju odgovorne dužnosti.

- Crkva u Hrvata važna je za naše društvo, za našu domovinu, tako da sam uvjeren da će on nositi taj teret snažno, dobro, da će raditi posao najbolje što može - rekao je te istaknuo da treba pitati predsjednika Zorana Milanovića i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zašto nisu došli na svetu misu na kojoj je Kutleša preuzeo dužnost.

- Bilo bi lijepo da su došli - zaključio je.

