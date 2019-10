Predsjednik skandal: Trump je uvjerljivo najbrži jezik zapada

SAD i Italija dijele kulturno i političko naslijeđe koje ide tisućama godina unatrag, sve do antičkog Rima, rekao je Donald Trump.

Američki predsjednik u Bijeloj kući u Washingtonu ugostio je talijanskog predsjednika Sergija Mattarellu. Nakon toga na novinarskoj konferenciji izgovorio je po mnogima spornu rečenicu. Društvene mreže su “eksplodirale” u sprdanju s američkim predsjednikom.

Mnogi mu s podsmijehom poručuju da je SAD nastao 1776. godine, a antički Rim je postojao od 753. godine prije Krista do 476. godine poslije Krista. No čini se kako Trump baš nije mislio onako kako je to zvučalo. Naime, osnivači SAD-a bili su opsjednuti Rimom i često su ga spominjali u svojim govorima.

John Quincy Adams i Thomas Jefferson divili su se rimskom političaru Ciceronu, a George Washington identificirao se s Katonom Mlađim. Trump je u svom govoru također branio naslijeđe Kristofora Kolumba, čovjeka koji je otkrio Ameriku i kojeg ponekad optužuju kako je odgovoran za pokolj američkih domorodaca.

- U ponedjeljak odajemo počast talijanskom istraživaču koji je vodio putovanje u novi svijet, gospodin poznat kao Kristofor Kolumbo. Za mene će to uvijek biti Kolumbov dan. Nekim ljudima se to ne sviđa, meni se sviđa, rekao je Trump pritom misleći na grad Washington, koji je nedavno Kolumbov dan preimenovao u Dan domorodačkih naroda.

Na Twitteru se čak pojavili i informacija da je američki predsjednik svojeg talijanskoga kolegu nazvao “Mozzarella” umjesto Mattarella te fotografije na kojima ga talijanska prevoditeljica gleda u čudu. Već prije u javnost je procurilo pismo koje je Trump uputio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

U njemu ga upozorava da ne želi biti odgovoran za uništenje turske ekonomije ako ne postigne mir s Kurdima. Prije toga Trump je ocijenio da je Kurdistanska radnička stranka (PKK), koja desetljećima gerilski ratuje protiv Turske, “možda” i veća “teroristička prijetnja” od džihadističke skupine Islamske države (IS). Kad su ga optužili da je iz sjeveroistočne Sirije povukao američke vojnike i Kurde, koji su mu do jučer bili saveznici, ostavio na milost i nemilost turskim snagama, Trump je rekao kako ni oni nisu pomogli Amerikancima u Normandiji tijekom 2. svjetskog rata.

Zaključio je da se neće upletati u sukob Turske i Sirije. Umanjio je važnost sukoba ustvrdivši da američki vojnici nisu u opasnosti te da ni Kurdi nisu anđeli.