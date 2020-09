Predsjednik suda BiH: Dodik ima nekretnine u Rusiji i Srbiji

<p><strong>Ranko Debevec</strong>, predsjednik Suda Bosne i Hercegovine, za portal <strong><a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/debevec-pozivam-dodika-da-objavi-moje-spansko-ime-ili-je-problem-sto-on-ima-nekretnine-u-rusiji/200909103">Klix.ba </a></strong>je odgovorio na optužbe koje je na njegov račun iznio član Predsjedništva BiH <strong>Milorad Dodik</strong>. Dodik je kazao kako Debevec ima tajno španjolsko ime i državljanstvo te zemlje.</p><p>- Mislim da je sramota da se jedan član Predsjedništva na takav način upliće u rad pravosudnih institucija i blati nekoga za koga nema bilo kakve dokaze niti zna bilo što o tom čovjeku, a to se prije svega odnosi na pitanje državljanstva - kazao je Debevec pitajući je li problem što Dodik ima srbijansko državljanstvo i brojne nekretnine po drugim državama, uključujući Srbiju, a prema njegovim informacijama i u Rusiji.</p><p>- Ne znam je li to za njega problem i je li to nekom u ovoj zemlji problem, a što se tiče mene i bilo kakvog mog španjolskog imena, ja ga pozivam da ga sad objavi, pošto bih volio da znam i ja svoje španjolsko ime - dodao je i pozvao Dodika da objavi dokaz za bilo kakvo njegovo djelo korupcije.</p><p>Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu iznio je niz optužbi na račun aktualnog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.</p><p>-Taj predsjednik suda ima neograničenu moć da jednom Osmici (direktor OSA-e Osman Mehmedagić) daje koga će prisluškivati. Sada ću vam reći nešto što je možda nepoznato u javnosti, pa provjerite. Radi se o čovjeku, dakle predsjednik suda, koji je državljanin Španjolske i ima španjolsko ime i prezime koje nije prijavio kada se kandidirao ovdje. Kako je to moguće? - zapitao se Dodik.</p>