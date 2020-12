Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV) Milan Tegeltija je na konferenciji za medije u Banjoj Luci najavio da će idućeg tjedna podnijeti neopozivu ostavku jer, kako je rekao, ne postoje uvjeti za normalan rad.

Ustvrdio je da je na radnom mjestu u Sarajevu i životno ugrožen, a članovi njegove obitelji izloženi prijetnjama i uvredama. Tvrdi da ne može računati ni na kakvu zaštitu u Sarajevu te kako mu tamo prijeti javni linč pa više ne kani biti ni predsjednik ni član VSTV-a, ali ni ostati u pravosuđu.

VSTV u BiH je samostalno tijelo koje imenuje i smjenjuje sve suce i tužitelje, odgovorno je za praćenje stanja u pravosuđu i trebalo bi jamčiti integritet sudskih postupaka koji se tamo vode. Europska komisija i misija OESS-a u BiH ocijenile su stanje u pravosuđu izrazito lošim, a VSTV je označen izravnim krivcem za to. Tegeltija je član VSTV-a od 2014., a predsjednik je tog tijela bio gotovo pet godina.

Inkriminirajuće snimke

U četvrtak je ustvrdio kako su njegovo imenovanje od samog početka pratili orkestrirani napadi iza kojih je, kako tvrdi, stajala Stranka demokratske akcije (SDA), uz potporu 'paraobavještajnih struktura' i medija koji su im bliski. Rekao je kako su napadi posebice pojačani kada je 2016. za predsjednika Suda BiH VSTV postavio Ranka Debeveca što, kako tvrdi, nije bilo po volji vladajuće bošnjačke stranke, baš kao ni imenovanje Gordane Tadić za glavnu tužiteljicu Tužiteljstva BiH dvije godine kasnije.

Tegeltija tvrdi kako je sudionikom urote s ciljem njegove smjene bila i međunarodna zajednica te da mu je "montiran" susret s poduzetnikom Nerminom Aleševićem iz 2019., u kojemu je od njega tražena usluga posredovanja u okončanju jednog sudskog postupka. Isto tvrdi i za snimku telefonskog razgovora s bivšom članicom VSTV-a, s kojom je dogovarao kako imenovati njenu sestru za sutkinju u Banjoj Luci. Ta snimka bila je izravni povod da Tegeltiju na ostavku izravno pozovu visoki predstavnik Valentin Inzko te veleposlanstva gotovo svih važnijih zapadnih država u BiH. To je prošlog tjedna učinila i većina članova VSTV-a, za koje Tegeltija sada tvrdi kako su svi oni marionete u rukama SDA koja planira preuzeti sve poluge pravosudnog sustava.

Tegeltija je ipak odbio odmah podnijeti ostavku te je otvoreno tražio zaštitu od člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. To je u četvrtak opravdao konstatacijom kako su mu kolege pokušale 'suditi bez suđenja' i to iz političkih razloga pa je i on potražio političku zaštitu u RS.