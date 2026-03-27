Predsjednik zagrebačkog Crvenog križa: Djeca su na toplom i sigurni su, ne brinite

Na Sljemenu je 110 učenika, dvije zagrebačke osnovne škole. Ostat će tamo do sutra jer je sljemenska cesta blokirana ne samo snijegom, već i stablima koja su pala. Gore su vatrogasci, ralice, zimska služba, svi rade na tome da se raščisti cesta, izjavio je na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Kako smo izvijestili, radi se o učenicima trećih razreda dvije škole na terenskoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa. Trebali su se vratiti danas, no zbog nevremena će prespavati još jedan dan. Javio nam se i predsjednik zagrebačkog Crvenog križa Ivica Golubić. Ističe da su djeca na sigurnom i toplom.

- Želim obavijestiti roditelje i javnost da su djeca dobro, brinemo se da imaju dovoljno svega što im treba, hrane, potrepština, toplo im je. Kako sad stvari stoje, djeca će ostati na Sljemenu do sutra, jednostavno je bolje da su gore jer sad je situacija na cesti jako loša. Mi iz Crvenog križa radimo sve da djeca budu sigurna i da su dobro - kazao je Golubić.

Javili su nam se roditelji učenika koji kažu da su u stalnom kontaktu s djecom i učiteljicama, te da je sve u redu.

- Učiteljice se iznimno dobro brinu za njih, nismo zabrinuti - kazao nam je otac jedne učenice.