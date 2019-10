Predstavljanje hrvatskog turizma u Singapuru

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na sajmu ITB Asia 2019., vodećem turističkom sajmu za azijsko-pacifičku turističku industriju koji okuplja međunarodne izlagače iz MICE, odmorišnog i korporativnog turističkog segmenta te se održava u Singapuru od 16. do 18. listopada. Trodnevni program sajma održava se u singapurskom Marina Bay Sandsu sa središnjom temom „Hrabre misli, smjeli pokreti“.

Sajam je posjetio direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić koji je tom prilikom izjavio: „Sudjelovanje na ITB Asia 2019. nastavak je aktivnosti HTZ-a usmjerenih na vrlo važno azijsko tržište s obzirom da azijski turisti pretežno putuju u razdobljima pred i posezone te imaju veliki utjecaj na daljnju afirmaciju Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije. U fokus rada ove godine postavili smo si predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude na dalekim tržištima poput Australije, SAD-a, Kine, Južne Koreje i Singapura jer nam je cilj smanjiti ovisnost hrvatskog turizma o tradicionalnim europskim tržištima“ smatra Staničić dodavši kako je u dosadašnjem dijelu godine s azijskog tržišta ostvaren rast od 10 posto u dolascima i noćenjima u usporedbi s istim razdobljem lani.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixell

Turisti iz Azije u prosjeku se odlučuju za dva do tri prekomorska putovanja godišnje, uz jedno long haul putovanje u trajanju od 10 do 21 dan. U Hrvatsku najviše dolaze u lipnju, a omiljene destinacije su im Dubrovnik, Zagreb i Split. „Iznimno vesele povratne reakcije velikih turoperatora Holiday Tours&Travel Singapure, Pacific Leisure Group, Globe Travels i C&D Global Tourism Group, Inspiring Vacations, te Wings Away Travel koji su već sada potvrdili pojačan interes za Hrvatskom u 2020. godini“ nadodao je Staničić.