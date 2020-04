Pregovori Velike Britanije i EU mogli bi biti zaključeni u roku

Pregovori o postizanju dogovora između Velike Britanije i Europske unije o odnosima poslije Brexita još uvijek mogu biti zaključeni u utvrđenom roku, rekao je ministar u britanskoj vladi Michael Gove u ponedjeljak.

Prošli tjedan, glavni je europski pregovarač Michel Barnier rekao da se pregovorima postigao mali napredak te da je Velika Britanija postavila tijesan rok, isključivši produljenje prijelaznog razdoblja Brexita poslije kraja 2020.

- Vjerujemo da je još uvijek posve moguće zaključiti pregovore o utvrđenom roku - rekao je Gove parlamentarnom odboru.

On je dodao da će tekst za pregovore biti objavljen "u nekoliko tjedana" te da će ga razmotriti obje strane do kraja lipnja, no odbio je reći hoće li Velika Britanija odustati od pregovora ako neće biti dovoljno napretka.

Britanija s EU-om nastoji postići sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini nakon što je u siječnju napustila Uniju poslije više od tri godine nesuglasica i natezanja.

Barnier je u petak kritizirao Veliku Britaniju da nije "ozbiljno angažirana" u pregovorima o budućim odnosima s EU-om.

On je istaknuo da London je bi trebao inzistirati da neće tražiti produljenje prijelaznog razdoblja, a istodobno usporavati pregovore u nekim područjima.

Ujedinjena Kraljevina napustila je EU 31. siječnja, a prema ugovoru o razdruživanju, prijelazno razdoblje traje do kraja ove godine. Za vrijeme prijelaznog razdoblja Velika Britanija poštuje sva pravila EU-a kao da je članica, jedino što ne može sudjelovati u donošenju odluka.

Vlada premijera Borisa Johnsona od samog početka insistira da neće tražiti produljenje i da će od 1. siječnja 2021. Velika Britanija biti potpuno neovisna sa ili bez ugovora s EU-om.

Zahtjev za produljenje, ako se London na to odluči, treba se uputiti najkasnije u lipnju.