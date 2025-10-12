Prejadno je bilo vidjeti cijele pečene odojke bačene u smeće

Punih se 16 godina u Slavonskom Brodu održavala pečenkijada. Bio je to jedinstven običaj pečenja odojaka na otvorenom. Stotine ražnjeva vrtjelo se tokom dana, pa se na kraju biralo najfinije pečeno meso. Prizor takve količine pečenki za vegane i vegetarijance nije bio nimalo lijep, ali našlo se i licemjera koji su se nad ovakvim okupljanjem zgražali, premda bi sami rado otkinuli dobro pečenu hrskavu koricu i kušali je da su bili na Poloju, livadi uz Savu i jednu od najdužih riječnih pješčanih plaža u kontinentalnom dijelu Europe.

