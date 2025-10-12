Obavijesti

News

Komentari 11
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Prejadno je bilo vidjeti cijele pečene odojke bačene u smeće

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 1 min
Prejadno je bilo vidjeti cijele pečene odojke bačene u smeće

Odluka da se usred katastrofe sa svinjskom kugom inzistira na pečenkijadi, da se dovodi do situacije u kojoj cijeli pečeni odojci završavaju u kantama za smeće, odraz je silne neodgovornosti

Punih se 16 godina u Slavonskom Brodu održavala pečenkijada. Bio je to jedinstven običaj pečenja odojaka na otvorenom. Stotine ražnjeva vrtjelo se tokom dana, pa se na kraju biralo najfinije pečeno meso. Prizor takve količine pečenki za vegane i vegetarijance nije bio nimalo lijep, ali našlo se i licemjera koji su se nad ovakvim okupljanjem zgražali, premda bi sami rado otkinuli dobro pečenu hrskavu koricu i kušali je da su bili na Poloju, livadi uz Savu i jednu od najdužih riječnih pješčanih plaža u kontinentalnom dijelu Europe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'
OTKAZANA PEČENKIJADA

Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'

Tradiocinalna pečenkijada u Slavonskom Brodu je otkazana zbog afričke svinjske kuge. Policija je pregledavala automobile da ne bi netko slučajno unio na Poloj pečenku. 'Sad se peče po dvorištima', kažu sudionici
Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)
STRAVA

Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025