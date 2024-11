Prekinuli potragu, preživio na minus 20 u divljini. Planinara u Kanadi našli nakon pet tjedana

Mladić Sam Benastick (20) pronađen je živ nakon što je pet tjedana preživio u divljini Britanske Kolumbije u Kanadi. Nestao je 19. listopada nakon što se nije vratio sa desetodnevnog izleta i ribolova u Redfern-Keily parku. Vlasti su tragale za mladićem, ali krajem listopada prekinuli su potragu nakon što su temperature u tom području pale na minus 20 Celzija, piše BBC.

Dvoje ljudi pronašlo ga je u utorak dok su išli prema stazi kod jezera Redfern te su prepoznali mladića koji je hodao prema njima. I u policiji su strahovali da je Benastick u međuvremenu preminuo, zbog teškog područja u kojem je bio te iznimne hladnoće.

- Vrlo smo zahvalni, a njegova obitelj je odahnula - rekli su iz policije navodeći jednostavno da se mladić izgubio.

Benastick je policiji rekao daje bio u svom autu nekoliko dana i da je onda hodao do potoka gdje je kampirao 10 do 15 dana. U vrijeme kad je nestao imao je ceradu, ruksak i neku opremu za kampiranje. Krenuo je niz dolinu gdje se ulogorio i napravio zaklon u isušenom koritu, a onda je stigla hladnoća i snijeg. Nakon nekog vremena je došao do područja gdje je i našao svoje spasitelje.

- To su bili iznimno teški uvjeti za svakoga, posebno sa ograničenim zalihama hrane i opreme - rekli su iz spasilačke službe i naglasili da bi čak ovo bilo izazov za preživjeti čak iskusnim planinarima.

Benasticka su tražili brojni timovi, golemi teren su pretražili i iz zraka, a područje na kojem je bio je satima od obližnjih gradova te se radi o kraju sa strmim liticama.

Ne zna se kako je mladić preživio, ali trenutno je u bolnici. Vlasnik prenoćišta u kojem je bila njegova obitelj tijekom potrage, ispričao je za BBC da je mladić navodno prerezao svoju vreću za spavanje i omotao je oko nogu kako bi održao toplinu. Navodno je i gotovo kolabirao kad su ga pronašli.