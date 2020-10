Ravnatelj dubrovačke bolnice otkrio koliko duguju za lijekove: 'Možemo izdržati 10 ili 15 dana'

Nakon propalog sastanka Vlade s predstavnicima veledrogerija, ostaje pitanje kad će se bolnicama nastaviti isporučivanje lijekova

<p>Marijo Bekić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik nam je otkrio koliko ukupno bolnica duguje veledrogerijama i koliko im je lijekova ostalo na zalihama. Podsjetimo, jučer su predstavnici veledrogerija napustili sastanak u Ministarstvu zdravstva na kojem se trebalo donijeti rješenje o problemu neplaćanja dugova bolnica za lijekove. Sastanak na kojem su, uz predstavnike, bili i ministri Zdravko Marić i Vili Beroš, naprasno je završio jer se čini da za dug od pet milijardi kuna neplaćenih dugova za lijekove rješenja za sad - nema. Tomislav Kulić, predsjednik udruženja veledrogerija pri HGK, kazao je kako veledrogerije više nemaju mogućnosti i kreću s obustavom lijekova ili značajnom redukcijom za 3/4 bolnica. Istaknuo je kako mjesecima upozoravaju na situaciju, apeliraju na hitno rješenje, a nikakvo konkretno rješenje im nije ponuđeno.</p><p>Zamolili smo ravnatelja Bekića da nam opiše trenutno stanje u dubrovačkoj bolnici nakon sastanka predstavnika Vlade s predstavnicima veledrogerija.</p><p>- Opća bolnica je usmeno obaviještena nakon propalog sastanka s predstavnicima veledrogerija o sljedećem: Od četiri glavne veledrogerije, njih tri su javile da se trenutno obustavlja isporuka potrošnog materijala, odnosno lijekova, dok se ne podmiri dug stariji od 365 dana - kaže nam Bekić.</p><p>- Jedna veledrogerija je također rekla da je potrebno plaćanje unaprijed u omjeru dva naprama jedan. To znači da ako uzimamo jednu tabletu, moramo platiti dvije. Razlikuje se i knjiženje jer je naša starost potraživanja u bolnici do otprilike 450 dana, a prema njihovim evidencijama je starija. Vjerojatni razlog su kamate ili različit način knjiženja - dodaje ravnatelj.</p><p>Kako kaže, pretpostavlja da sa sadašnjim zalihama mogu izdržati do kraja mjeseca.</p><p>- Zasad nemamo smetnje jer imamo zalihu, ali ona ovisi o epidemiološkoj situaciji i pacijentima. Pretpostavka je da možemo izdržati 10 do 15 dana, do kraja mjeseca, a možda i manje. Obaviješteni smo da je 30 zdravstvenih ustanova pod istim režimom, da su im obustavljeni lijekovi. Obavijestili smo ministarstvo i osnivača i oni su informirani - kazao nam je Bekić.</p><p>Otkrio nam je i koliko duguju.</p><p>- Trenutni dug prema veledrogerijama od preko 365 dana iznosi oko 12 milijuna kuna. Ukupni dug je oko 62 milijuna kuna. Imamo i nedospjeli dug, a koji knjiže kao da je dospio i on iznosi oko 4 milijuna - rekao nam je Marijo Bekić i dodao da su još uvijek u kontaktu s ministarstvom pa ne može komentirati daljnje poteze. Naglašava da nisu jedini u ovoj situaciji i da se stvorio nacionalni problem.</p><p>Ivan Klobučar, predsjednik uprave Oktal Pharme, jedne od četiri nacionalne veledrogerije, kazao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a566224/Prekinuli-smo-opskrbu-za-33-bolnice-ovo-je-jedina-opcija-katastrofalna.html" target="_blank">N1</a> kako preko 80 posto bolnica danas nažalost ne može dobiti lijekove i da su prekinuli opskrbu za 33 bolnice u Hrvatsko.</p><p>"Imamo 500 milijuna dospjelih dugovanja samo u bolnicama. Dodatni problem je da je u zadnja 2 mjeseca novih 700 milijuna duga ljekarni prema veledrogerijama. Došli smo do točke kada postaje neizdrživo", rekao je i dodao da je ovo jedina moguća opcija.</p>