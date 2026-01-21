Let američkog predsjednika za švicarski Davos obustavljen je nakon otkrića 'manjeg električnog problema', javljaju američki mediji
Prekinut Trumpov let za Davos! Otkrili kvar na Air Force One?
Zrakoplov Air Force One koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu delegaciju na međunarodni forum u švicarskom Davosu naglo se vratio u vojnu bazu Andrews.
Prema informaciji iz Bijele kuće, javlja CNN, na zrakoplovu je nedugo nakon polijetanja uočen 'manji električni problem'.
Prema podacima na Flightradaru, zrakoplov se okrenuo iznad Atlantskog oceana u blizini Long Islanda.
Nakon što se avion vratio u bazu Andrews, Trumpova delegacija će se razdvojiti u druga dva zrakoplova kako bi nastavili put prema Švicarskoj, gdje se danas iščekuje govor američkog predsjednika nakon rastućih napetosti oko Grenlanda.
CNN javlja i kako se i Trump ukrcao u novi zrakoplov za Švicarsku, a po povratku se mogla vidjeti strka oko originalnog Air Force Onea te brojni članovi osoblja koji su se iskrcavali sa svojom prtljagom i kutijama hrane, sendvičima, pićima.
