Prekinut Trumpov let za Davos! Otkrili kvar na Air Force One?

Zrakoplov Air Force One koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu delegaciju na međunarodni forum u švicarskom Davosu naglo se vratio u vojnu bazu Andrews.

Prema informaciji iz Bijele kuće, javlja CNN, na zrakoplovu je nedugo nakon polijetanja uočen 'manji električni problem'.

Prema podacima na Flightradaru, zrakoplov se okrenuo iznad Atlantskog oceana u blizini Long Islanda.





Nakon što se avion vratio u bazu Andrews, Trumpova delegacija će se razdvojiti u druga dva zrakoplova kako bi nastavili put prema Švicarskoj, gdje se danas iščekuje govor američkog predsjednika nakon rastućih napetosti oko Grenlanda.

Foto: Jonathan Ernst

CNN javlja i kako se i Trump ukrcao u novi zrakoplov za Švicarsku, a po povratku se mogla vidjeti strka oko originalnog Air Force Onea te brojni članovi osoblja koji su se iskrcavali sa svojom prtljagom i kutijama hrane, sendvičima, pićima.