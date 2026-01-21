Obavijesti

VRATILI SE U BAZU

Prekinut Trumpov let za Davos! Otkrili kvar na Air Force One?

Foto: Jonathan Ernst

Let američkog predsjednika za švicarski Davos obustavljen je nakon otkrića 'manjeg električnog problema', javljaju američki mediji

Zrakoplov Air Force One koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu delegaciju na međunarodni forum u švicarskom Davosu naglo se vratio u vojnu bazu Andrews.

Prema informaciji iz Bijele kuće, javlja CNN, na zrakoplovu je nedugo nakon polijetanja uočen 'manji električni problem'. 

Pokretanje videa...

Air Force One se vratio u SAD 00:45
Air Force One se vratio u SAD | Video: Reuters

Prema podacima na Flightradaru, zrakoplov se okrenuo iznad Atlantskog oceana u blizini Long Islanda.

Nakon što se avion vratio u bazu Andrews, Trumpova delegacija će se razdvojiti u druga dva zrakoplova kako bi nastavili put prema Švicarskoj, gdje se danas iščekuje govor američkog predsjednika nakon rastućih napetosti oko Grenlanda.

Members of the media deboard Air Force One after following an electrical problem identified mid-flight en route to Davos
Foto: Jonathan Ernst

CNN javlja i kako se i Trump ukrcao u novi zrakoplov za Švicarsku, a po povratku se mogla vidjeti strka oko originalnog Air Force Onea te brojni članovi osoblja koji su se iskrcavali sa svojom prtljagom i kutijama hrane, sendvičima, pićima. 

