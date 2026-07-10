Preko interneta uplatio 2 eura pa osvojio više od 500.000!

U 55. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 25, 28, 42, 45 – 5, 12, koji su igraču sa interneta donijeli dobitak u iznosu od 535.773,90€!

Igrač je odigrao jednu kombinaciju u iznosu od 2,00 eura te osvojio 535.773,90 eura

Dobitni listić uplaćen je na internetu.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 14.07.2026., a glavni dobitak iznosi 40.000.000,00 €.

Čestitamo!