UHIĆEN MUŠKARAC (31)

Preko lažnog profila prijetio članovima obitelji: Zastrašivao ih zbog nepostojećeg duga!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Preko lažnog profila je imao cilj da ih zastraši i prisili na isplatu nepostojećeg novčanog duga

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznuda u pokušaju na štetu 51-godišnjaka, 54-godišnjaka i 60-godišnjaka.

Sumnja se da je osumnjičeni od 6. travnja 2024. do 22. rujna 2025. na području Dubrave prema unaprijed stvorenoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi počinio kazneno djelo iznude u pokušaju na štetu oštećenih na način da je 6. travnja 2024. na platformi društvene mreže izradio profil pod lažnim imenom putem kojeg je članici svoje obitelji uputio prijeteće poruke koje se ne odnose na nju, već na članove njezine obitelji odnosno na oštećenike s ciljem da mu na ime nepostojećeg novčanog dugovanja isplate iznos od nekoliko stotina tisuća eura.

VRATIO SVE PA HTJELI JOŠ Prijavili dvojac zbog iznuda i prijetnji. Vratio im 120.000 €, pa od Zagrepčanina htjeli duplo
Prijavili dvojac zbog iznuda i prijetnji. Vratio im 120.000 €, pa od Zagrepčanina htjeli duplo

Potom, putem iste platforme na istom profilu objavio je način sastavljanja eksplozivne naprave te poruke uvredljivog sadržaja, a koje su upućene oštećenicima, s ciljem da ih zastraši i prisili na isplatu nepostojećeg novčanog duga.

Nakon toga je osumnjičeni, ustrajan u namjeri iznuđivanja novčanog iznosa godinu dana kasnije, u svibnju 2025. oštećenom 51-godišnjaku te u rujnu 2025. oštećenom 54-godišnjaku sa svog mobitela putem mobilne aplikacije uputio glasovnu poruku prijetećeg sadržaja. Te ozbiljne prijetnje su kod oštećenih izazvale osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život i živote članova njihove obitelji. 

HTIO IZNUDITI DESETKE TISUĆA EURA Policija u Zagrebu uhitila muškarca (60) zbog iznude! Prijetio je 65-godišnjakinji...
Policija u Zagrebu uhitila muškarca (60) zbog iznude! Prijetio je 65-godišnjakinji...

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podnijeto Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

