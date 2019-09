'Prekoračio je svoje ovlasti!': Bandić šeicima daje srce grada

Radi se o prostoru koji obuhvaća područje današnjeg Velesajma, Hipodroma i igrališta NK Lokomotiva.

Prema Memorandumu, koji je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ožujku potpisao s investitorima iz Dubaija, a koji je danas objavljen na službenim stranicama Grada Zagreba, Grad će osnovati Ciljno društvo koje bi trebalo biti vlasnikom projekta i u kojem bi većinski udio s vremenom preuzeli Arapi.

Premda se u Memorandumu navodi da će tvrtka Eagle Hills od Grada “kupiti poslovne udjele društva”, nije posve jasno kada ni po kojim uvjetima bi se to preuzimanja samog srca Zagreba trebalo odviti. Osnovane su sumnje, upozoravaju mnogi oporbenjaci, da će se to odvijati po etapama, s kreditima koji će se podizati upravo s hipotekama na istom tom zemljištu, dakle bez stvarno uloženih petrodolara.

Dakle, u Memorandumu je sasvim jasno izražen plan da, dok bi Grad Zagreb bio vlasnik manjinskog udjela u temeljnom kapitalu društva koje će graditi Bandićev Manhattan na Savi. Grad u svemu ima namjeru: jasno su pristali da će pripremiti prostorno-plansku dokumentaciju u roku od osam mjeseci od potpisivanja ugovora, plus dodatnih šest mjeseci. Također, prije no što šeici ulože ijednu kunu, Grad treba pripremiti zemljište, koje će biti bez ikakvih objekata i temelja, osim onih koji su zaštićeni zakonom, osigurati potrebnu infrastrukturu do zemljišta te neprekinutu opskrbu plinom, vodom i telekomunikacijskim uslugama.

Nakon pritiska javnosti i gradskih vijećnika, Memorandum o razumijevanju gradonačelnik Milan Bandić objavio je danas na službenim stranicama grada uoči sutrašnje sjednice zagrebačke Skupštine, na kojoj se treba raspravljati o zahtjevu za objavom navedenog dokumenta. Bandić kaže da je napravljen cirkus oko “jednog običnog papira, koji se u poslovnom svijetu podrazumijeva”.

- Mislite da je Bandić žmigavac koji će se toga preplašiti i odustati od tog projekta - rekao je zagrebački gradonačelnik i najavio da će rasprava o konačnom prijedlogu izmjena generalnog urbanističkog plana biti krajem listopada.

'Bandić je prekoračio svoje ovlasti'

Predsjedniku Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Skupštini Tomislavu Tomaševiću iz objavljenog dokumenta vidljivo je da investitor iz Dubaija namjerava dići kredit za investiciju, a napominje da se, dok se on ne otplati, ne može dijeliti dobit. Upozorava i da je u spomenutome memorandumu pet članaka obvezujuće.

- Po meni je to memorandum o pogodovanju, a ne razumijevanju, jer svi rizici padaju na grad, a profit većinski na privatnog partnera - upozorava Tomašević. Smatra i da je zapravo ovaj memorandum predugovor te da će se, dođe li do potpisivanja ugovora, sve za grad sporne stavke iz memoranduma naći u njemu.

- Čak i da ne dođe do potpisivanja ugovora, ovim memorandumom se gradonačelnik obvezao tvrtki Eagle Hills na ekskluzivitet. Gradonačelnik je ovim prekoračio svoje ovlasti - ustvrdio je Tomašević. Napominje da je Skupština ta koja odlučuje o osnivanju poduzeća, prostornim planovima i imovinom vrednijom od milijun kuna, što navedene nekretnine iz projekta svakako jesu.

- Skupština ne da o svemu tome nije odlučila, nego nije ni informirana. Gradonačelnik vuče za nos Skupštinu i stavlja je pred gotov čin - poručio je Tomašević. Najavio je i kako nakon detaljne analize samog memoranduma “idu u daljnju borbu”.

Predsjednica kluba Glas-HSU Anka Mark Taritaš apelirala je na zagrebačkog gradonačelnika da ne dira zelena pluća grada za potrebe “Zagrebačkog Manhattana” i poručila da ima drugih prostora koji bi prenamjenom mogli dobiti novu vrijednost.

- Gradonačelniče, smirite, stanite na loptu. Ne upravljajte ovim gradom kao da ste nedodirljivi. Svatko je dodirljiv - rekla je Mrak Taritaš.

I dok se u memorandumu spominje da će se kroz taj projekt povećati imovina grada Zagreba, čelnica Glasa ustvrdila je “da će se povećati jednokratno za nekoga, ali da će se trajno uništiti dio grada”.



Muhamed Alabar, čovjek koji je u Dubaiju impresionirao Milana Bandića gradnjom Burj Khalife, prema pisanju Expressa, gradi i Beograd na vodi, a u Srbiji je ta priča ozbiljno zapela te se cijela priča za sada svela na tek dvije zgrade. Navodi se i kako se ozbiljno sumnja da je iza svega pranje novca te da se Srbija gotovo odricala svojeg suvereniteta kako bi šeicima omogućila da grade i zarađuju, a ništa ne ulažu.