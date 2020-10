Prema anketama, Trump gubi izbore. Ali gubio ih je i 2016.

Demokrat Joe Biden samo 16 dana prije izbora 3. studenog vodi u nacionalnim anketama za devet postotnih bodova ispred republikanskog predsjednika Donalda Trumpa

<p>Pobjeda <strong>Donalda Trumpa </strong>na američkim predsjedničkim izborima prije četiri godine dovela je u pitanje pouzdanost anketa kao nikad prije.</p><p>Demokrat <strong>Joe Biden</strong> samo 16 dana prije izbora 3. studenog vodi u nacionalnim anketama za devet postotnih bodova ispred republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, navodi se na web stranici RealClearPolitics. </p><p>No kandidati osvajaju utrku za Bijelu kuću kroz elektorski koledž, a ne na temelju osvojenih glasova birača. Trump je 2016. osvojio manje glasova od Hillary Clinton, ali je pobijedio u dovoljno saveznih država da osvoji elektorske glasove potrebne da postane predsjednik.</p><p>Ove godine je šest saveznih zemalja ključno za osvajanje Bijele kuće - Florida, Sjeverna Karolina, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania i Michigan. </p><p>Ankete su uoči prethodnih izbora točno predvidjele blagu nacionalnu prednost Clinton, ali "područja u kojemu su ankete pogriješile bile su neke neodlučne države na Srednjem zapadu" u kojima je Trump na kraju pobijedio, rekao je Chris Jackson iz Ipsosa za AFP.</p><p>U anketama nisu bili dovoljno zastupljeni bijelci bez fakultetske diplome koji su glasali za Trumpa, dodao je Jackson.</p><p>Većina tvrtki koje ispituju javno mnijenje izmijenila je svoju metodologiju kako bi spriječili istu pogrešku.</p><p>Ključne savezne države promatraju se pomnije i češće nego prije četiri godine.</p><p>Osim toga, anketari su primijetili dosljednost. Biden od proljeća nije pao ispod četiri postotna boda prednosti nad Trumpom. </p><p>Za usporedbu, Trump i Clinton su dvaput bili izjednačeni, što je signaliziralo neizvjesnu utrku.</p><p> </p><p>Konačno, u zemlji koja je ekstremno podijeljena, puno je manje neodlučnih glasača koji u posljednjem trenutku odlučuju promijeniti svoj izbor.</p><p>Neki vjeruju da postoje glasači koji su suzdržani i ne žele reći da preferiraju Trumpa zbog svih kontroverzi koje se vežu uz njegovo ime.</p><p>- Ankete su bile pogrešne prošli put, a ovaj put su još pogrešnije - rekao je Trump.</p><p>Trafalgar Group, institut za provođenje anketa kojeg favoriziraju republikanci i želi uvesti metodologiju koja će uzimati u obzir suzdržanost, jedan je od rijetkih koji je 2016. predvidio da će Trump osvojiti Pennsylvaniju i Michigan. </p><p>Ovaj put čak i oni daju prednost Bidenu u ključnim državama poput Pennsylvanije i Wisconsina. </p><p>Prije četiri godine je poslovni čovjek i politička pridošlica bio novost, a takve kandidate je uvijek teško procijeniti. </p><p>- Sada svi imaju nekakvo mišljenje o njemu, nema više iste razine iznenađenja - rekao je Jackson. </p><p>New York Times je izračunao da bi Biden svejedno mogao pobijediti čak i ako su ankete pogriješile kao prije četiri godine. </p><p>- Biden je po našim anketama bliži osvajanju Teksasa - čime bi ukupno premašio 400 elektorskih glasova - nego što je predsjednik Trump pobjedi u tradicionalnim bojnim poljima poput Pennsylvanije i Nevade - napisao je novinar New York Timesa Nate Cohn. </p><p>Anketari i analitičari ističu da se namjere birača ne mogu predvidjeti i da postoji mogućnost pogreške. </p><p>Stranica FiveThirtyEight je 16 dana prije izbora 2016. davala Clinton 86 posto šanse za pobjede, gotovo jednako kao Bidenu sada. </p><p>U SAD-u registracija birača poprilično varira pa je osobito teško predvidjeti ishod izbora. </p><p>Trump entuzijastično ističe velike gužve na njegovim skupovima, ali hoće li se to prenijeti na glasačke kutije?</p><p>Hoće li demokrati, koji nisu bili previše entuzijastični zbog Clinton, podržati Bidena kako bi protjerali Trumpa? I kakav će efekt imati pandemija koronavirusa? </p><p>- Imamo glasanje poštom i prijevremeno glasanje koje će biti na povijesnim razinama - rekao je Jackson. </p><p>- Ne znamo kakav će to učinak imati. Puno se komplicirajućih čimbenika pojavljuje, a ankete se teško mogu uzeti u obzir.</p>