'Prema imovinskoj kartici čini se da je Vujčić najsiromašniji'

Sabor raspravlja o zakonu o Državnom uredu za reviziju, kojim bi navedeni ured bio nadležan i za reviziju Hrvatske narodne banke (HNB). Revizija će ocjenjivati jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije koje se odnose na troškove administrativnog poslovanja, stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama, pokretninama i opremom u skladu s propisima prema kojima posluje HNB. Ocjenjivala bi ostvaruju li se učinkovito programi, projekti i aktivnosti u navedenim područjima. No revizija ne bi bila ovlaštena provjeravati, niti ocjenjivati ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih zakonom o HNB-u kao ni zadataka koje Banka obavlja u skladu s ugovorom o funkcioniranju EU-a. Revizija ne bi imala ni ovlast davati HNB-u, njezinim tijelima ili članovima tijela izravne ili neizravne upute kojima bi se utjecalo na njihovu neovisnost. Miro Bulj (Most) pozdravio je ulazak revizije u HNB, što je podsjeća tražio Most no smatra ga odredba prema kojoj HNB nije dužan dostaviti reviziji plan provedbe naloga ili preporuke:

- To da uvidite reviziju lijepo je čuti, da ne sljubljuju vino i ribu, da ne troše kao faraoni. No vi ovom odredbom pobijate sve što se predložili. Nemojte nas varati. Izbrišite tu odredbu i u tom slučaju ćemo prihvatiti zakon. Sve ostalo je prevara - poručio je Bulj.

Ministar financija Zdravko Marić uzvratio mu je da nitko nikoga ne vara.

- Bilo koje zadiranje u problematiku HNB-a, revizije i bilo koji drugi segment je potrebno iskoordinirati s Europskom centralnom bankom. Zakon je u potpunosti usklađen, traženo je da ova odredba ostane, međutim to u suštini ništa ne mijenja na stvari. U Saboru ćete raspravljati o ovom izvješću, ali i o izvješću HNB-a - rekao je Marić.

Bulj se javio za povredu poslovnika, a zbog kršenja istog zaradio je opomenu od predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića.

Nikola Grmoja (Most) sm,atra da je sve predloženo čisto ispunjavanje forme.

- Ovo što nam je došlo pred nas je žalosno, jer ako oni ne moraju ispuniti ovaj preporuke kakva smisao onda uopće same revizije. Jasno je da je ovo besmisleno, bolje je onda izbaciti, ne zavaravati niti zastupnike, niti građane koji očekuju da ta institucija bude neovisna, ali da svoje poslovanje, trošenje proračunskih sredstava obavlja transparentno - rekao je Grmoja.

Predloženim zakonom predviđene su i kazne ako subjekt revizije u propisanom roku, ne dostavi plan provedbe, naloga i preporuka, te ako ne provede naloge i preporuke dane u izvješću obavljene u reviziji a u rokovima i na način naveden kako je naloženo. Giovanni Sponza (IDS) pozdravio je što se konačno propisuju kazne za neprovođenje naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, a što do sada nije bilo adekvatno regulirano.

- Reda mora biti pravila se moraju primjenjivati jednako za sve - kazao je Sponza navodeći da su spremni podržati dobra zakonska rješenja.

Branimir Bunjac (Živi zid) kazao je da ne razumije kakva je svrha uvoditi reviziju HNB-u ako nam EU to zabranjuje.

- U HNB-u trebalo bi odgovoriti na mnoga pitanja koja interesiraju javnost, npr. kako je moguće da guverner Vujčić koji ima neto primanja godišnje od otprilike 100.000 eura, a u imovinskoj kartici nema nikakvu imovinu. Znači on nema niti stan, ušteđevinu, dionice, vozilo niti pokretnine. Čini se da je on najsiromašniji čovjek u Hrvatskoj. Čak i neki čovjek koji radi za minimalac ima neku imovinu, ovaj nema apsolutno ništa. Zanimljivo bi bilo dobiti odgovor na to pitanje, a čini se da ga promjenom ovog zakona i dalje nećemo dobiti - rekao je Bunjac.