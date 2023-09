'Prema nama Srbima Tuđman je bio prijeteći namrgođen i ljutit, ali nas je, priznajem, pobijedio'

Prvi susret, nakon Ćosićeva izbora za predsjednika SR Jugoslavije, 15. lipnja 1992., Tuđman i Ćosić imali su na Međunarodnoj mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji 26. i 27. kolovoza u Londonu u Queen Elizabeth II Conference Centreu, pokraj Temze. Nije to bio neki izravni, samo za njih dogovoren susret, nego sastanci delegacija ili u hodu. Tuđman je u svojim dnevnicima vođenim do 1990. godine 70 puta spomenuo Ćosića, ali to nije bilo dubinski. Ćosić je u "Piščevim zapisima (1981.-1991.)" loše pisao o Tuđmanu. Takvi su došli u London.