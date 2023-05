'Premijer danas obilazi, obeća i ode do iduće poplave. Svake godine iznova ovo gledamo'

Klimatske promjene su apsolutna činjenica, poplava će i dalje biti, no hajdemo malo i o drugome. Gradovi su nastali na rijekama, danas one postaju opasnost za njih i o tome konturirano treba voditi računa redovitim čišćenjem postojećih kanala, gradnjom novih, kao i obrambenih nasipa - utvrda te voditi računa kod prostornog planiranja da na prostorima koji su plavljeni, a koje će definirati Hrvatske vode, nema daljnje izgradnje, istaknula je saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš komentirajući još jedno proljeće u nizu koje je opet nakon obilnih kiša rezultiralo poplavama diljem Hrvatske.

To je posao za budućnost, dodala je, ali je to i posao koji se trebao raditi.

- Danas premijer obilazi, oko njega su ministri sportsko odjeveni, obećavaju i odu do sljedeće poplave. Bit će ih i dalje, oko toga uopće ne treba dvojiti, ali se protiv toga treba boriti svim mogućim alatima i radom, a ne riječima - poručila je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kritike državnoj, ali i lokalnoj vlasti Karlovačke županije uputio je i Mostov Zvonimir Troskot.

Troskot: 'Hrvatske vode se cijelo vrijeme izmotavaju'

- S obzirom da sam često na terenu na području Karlovačke županije, dobro sam upoznat sa situacijom tamo i poznato mi je što rade lokalne vlasti. Sramota je da se 20 kilometara prokopan kanal ne koristi za retenciju vode. Jedno od rješenja je da se kod Brodaraca napravi jedna brana, koja bi preusmjeravala Kupu u koju se ulijeva Dobra, upravo u taj kanal tako da Kupa ne bi ni ulazila u sam Karlovac već bi se spuštala voda u šumsko područje kod Draganića - kazao je dodavši kako je, nažalost, zbog nepoznatih razloga taj prioritetni projekt stavljen na zadnje mjesto i ne radi se godinama apsolutno ništa po njemu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Tek su pokrenuli javne nabave. Po Brodarcima se stavljaju nekakve pješčane brane, a kad naleti Kupa s ovakvim valovima ispada da je gradonačelnik Mandić napravio obični pješčanik. Stavili su nekakve vodene brane, ni to nije uspjelo. Drugo rješenje je čišćenje kanala, korita rijeka, što se isto ne čini. To je pitanje za Hrvatske vode, koje se cijelo vrijeme izmotavaju, jer se veliki novci izdvajaju upravo za HV, a oni apsolutno ništa ne rade po tom pitanju. Niti na Korani, niti na Dobri, niti na Kupi ni na četvrtoj rijeci - naglasio je pa naveo i treće rješenje.

- Ta nesretna hidrocentrala Lešće, koja se može iskoristiti za retenciju vode u ovakvim situacijama da se kod velikih kiša zaustavi voda i da se pusti prije samih poplava na biološku razinu rijeke Dobre, čime bi se, izračunali su inženjeri, metar plimnog vala uspio zaustaviti pred Karlovcem. Sve ostalo su pogodovanja dobavljačima koji tamo donose pijesak, određenim građevinskim kompanijama i nekakvim rješenjima koja nemaju apsolutno nikakvog smisla. Konačno je vrijeme da se uhvati u koštac sa time, ali se to radi na način da se postavljaju ljudi koji su znalci, koji promišljaju o tome, a ne oni koji razmišljaju kratkoročno i isključivo o svojim partikularnim interesima - poručio je Mostov zastupnik.

Ivana Kekin: Premijer Plenković objašnjava da je sve u redu...

Samo klimatske promjene ne mogu biti opravdanje, stava je i zastupnica Možemo Ivana Kekin, koja naglašava kako se sasvim sigurno ne čini dovoljno.

- Premijer nam s Islanda objašnjava, danas se vratio, da je sve u redu, a mi danima gledamo kako se ljudi potapaju. I ne gledamo to samo ove godine, svako proljeće to gledamo iznova, od Gunje je bilo potpuno jasno što treba napraviti. Mi govorimo čitavo vrijeme, da su klimatske promjene realnost i sada naš ministar unutarnjih poslova nas obavještava da se moramo pomiriti jer su klimatske promjene tu kao neka viša sila na koju mi nemamo utjecaja. Pa oni su na vlasti, oni su ti koji trebaju organizirati obranu od poplava, a zna se kako se to radi - naglasila je istaknuvši kako se sasvim sigurno ne radi tako da svako proljeće iznova trpamo vreće s pijeskom.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

- Pogledajte u kojem nam je stanju sustav Civilne zaštite, onaj njihov izmišljeni sustav Domovinske sigurnosti i sve će biti jasno. Oni za tu situaciju ne mare dok nije kasno, kao što ćemo se na ljeto ponovno čuditi sušama i posljedično požarima pa ćemo opet reći da je sve do klimatskih promjena. Potrebno je ulagati u sustav Civilne zaštite, a naš prijedlog interpelacije Vlade po pitanju tog sustava, kojeg smo predali još 2020., se kiseli i dalje jer bi ta rasprava za HDZ bila neugodna - kazala je.

