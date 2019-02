Premijer o curenju informacija: 'Svi možete zbrojiti dva i dva'

Premijer Plenković komentirao je afere curenja informacija osvrćući se ponajprije na slučajeve Tolušić i avioni.

- Što se tiče slučaja montiranih fotografija, koje su trebale kao takve izazvati direktan napad na potpredsjednika Vlade, na njegov privatni život, integritet i obitelj, pa time - u našem ozračju - definitivno utjecati na destabilizaciju Vlade, tu svi možete zbrojiti dva plus dva. Zamislimo recimo da su stvarno bile nemontirane, ili da su bile montirane i objavljene recimo dan prije aktualnog prijepodneva, kakvo bi to ozračje nastalo. Ono što nas zanima jest da se utvrdi tko to radi, zašto netko krivotvorene fotografije daje medijima i nekome pričini štetu. To je zadaća i DORH-a i policije", rekao je Plenković.

Na pitanje novinarke Nove TV što je s curenjem klasificiranih dokumenata o avionima, premijer je odgovorio:

- Što se tiče curenja informacija, to ćemo provjeriti, kako su ti dokumenti završili u medijima. Oni završavaju u medijima već nekih mjesec i pol, vidim da je to tek sada postala dramatična stvar. Mislim da nije dobro da cure informacije. Curile su i prije ove Vlade. Rade se istrage i pokušava se utvrditi tko je odgovoran.

Na pitanje novinara Hrvoja Krešića je li ikad u hrvatskoj povijesti utvrđeno tko je odgovoran za neko curenje informacija, Plenković je kazao:

- To nije moj hobi, Hrvoje. Ako vi ne znate, ja ću to ispitati pa ću vam kazati .

Upitan misli li da DORH treba ispitati tko je odgovoran za puštanje informacija kazao je da treba, a na upit bi li se DORH trebao malo probuditi, odgovorio je potvrdno.