Živi zid bi nam uveo iliberalnu demokraciju. Evo što to znači

HDZ i SDP ograničavaju narodnu volju. Mi smo za potpuno novi koncept države. Ne ovu liberalnu, korumpiranu demokraciju, nego za iliberalnu državu i koja neće imati veze s ovom HDZ-a i SDP-a. Mi smo za iliberalnu demokraciju.

Najavio je to na samom kraju emisije Otvoreno Dominik Vuletić iz Živog zida. Vuletić će kao ekonomist i stručnjak europsko pravo vjerojatno i nositi listu Živoga zida na izborima za Europski parlament. Stranka ga zato intenzivno gura u javne nastupe.

- To je uvod u fašizam – reagirao je kratko Peđa Grbin iz SDP-a na tu najavu, ali je zbog kraja emisije sve ostalo na tome.

Prvi puta je neka stranka u Hrvatskoj najavila otvoreno iliberalnu demokraciju, pa nije čudno da je pojam malo poznat široj javnosti za razliku od pojma liberalne demokracije koji se smatra temeljem modernih demokratskih država. Kako je Živi zid po anketama treća ili čak druga politička snaga u Hrvatskoj, zato smo za detaljnije obrazloženje koncepta iliberalne demokracije tražili i politologa i Živi zid.

- Iliberalna demokracija je ono što se smatra defektnom, manjkavom liberalnom demokracijom koju svijet promatra kao pozitivnu. U liberalnoj demokraciji se kombinira pravo većine da odlučuje, ali paralelno postoje prava i slobode koje nitko ne dovodi u pitanje, poput prava na život, slobodu, zaštitu manjina, prava vlasništva. Iliberalna demokracija smatra da je volja većine ta koja mora biti i zakon i Ustav. Mora se poštovati volja većine bez obzira na pojedinca i njegove slobode ili prava bilo kojih manjina, od seksualnih do nacionalnih ili vjerskih – definirao je za početak politolog Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti.

Iliberalnu demokraciju niti jedan političar nije koristio da bi opisao svoju vladavinu sve do mađarskog premijera Viktora Orbana prije pet godina. On je pojam uveo na velika vrata u politički govor. Orban je tad rekao da stvara iliberalnu, neliberalnu državu iako ne odbacuje načela poput slobode, ali središnje mjesto ima "nacionalni pristup".

Poljska i Mađarska su danas primjer iliberalnih država u Europskoj uniji. Njih, objašnjava Šalaj karakterizira da su po dolasku na vlast stranke stavile sudstvo pod svoju kontrolu, kontrola medija je također jedno od obilježja obije države, ali i razne zabrane udruga koje se kritički odnose prama vlasti.

- Za razliku od autokratskih režima, u iliberalnoj državi stranka još traži potvrdu na izborima. Ali kada dobiju većinu u parlamentu, to je onda alat za ukidanje trodiobe vlasti i povećavanje svoje moći u vladavini i stavljanje cjelokupnog društvenog života pod kontrolu države. To je koncept po kojem ne može neki Ustavni sud odlučivati naspram volje naroda. Sljedeći korak iliberalne demokracije je koncept koji je uveo Erdogan u Turskoj. Ona je u 20 godina prešla put od liberalne demokracije, preko iliberlane demokracije do autoritarnog režima u kojem se oporba proganja, nema slobode izražavanja, a novinari se pritvaraju. To je ono što nas treba brinuti – kaže Šalaj.

Živi zid je već ranije najavio da Ustavni sud treba ukinuti, a prvo što je uradio Jaroslaw Kaczinsky u Poljskoj je blokirao Ustavni sud koji mu nije mogao rušiti zakone. Živi zid je je pod kontrolu vlasti najavio staviti i instituciju Hrvatske narodne banke, te obračun i s bankama i njihovu kontrolu. S medijima ratuju, a Ivan Pernar objavljuje fotografiju Adolfa Hitlera uz poruku da je 99 posto novinara koji pišu o njima učilo od Hitlera i ponavljaju laži kako bi postale istina. Najava borbe protiv korupcije je također jedan od temeljnih načela na kojima je u Poljskoj stranka Pravo i pravda osvojila izbore. Poljska ima izražen i religijski dio i prilagođava zakone prevladavajućem katoličkom stanovništvu, pa tako zabranjuju pobačaj. U Mađarskoj kod Orbana ili kod talinskog pokreta Pet zvjezdica, religija nije u programu, kao ni kod Živog zida.

Kako dakle, postoje, različite manifestacije iliberalne demokracije, Živi zid smo zamolili za dodatno obrazloženje kako bi to izgledala država po njihovom novom konceptu. "Molim vas da budete što konkretniji što se tiče političkog uređenja države, odnosa stupova vlasti, te promjena koje bi uveli u tom konceptu"

Odgovor glavnog tajnika Živog zida Tihomira Lukanića donosimo u cijelosti, pa svatko može prosuditi jesu li bili konkretni.

- U oprečju neoliberalnoj, osobito tranzicijskoj i post-tranzicijskoj Europi, demokraciji koja se kao univerzalan magičan te neizbježan recept nameće slabijim državama od strane globalističkih anti-suverenističkih te imperijalnih silnica, vidimo koncept države koja ima demokratsko uređenje, ali izuzeta je iz globalističkog zagrljaja smrti gdje demokratski proces nije samo ukras koji otkriva beznadno korumpirane stranačke elite ili nije samo maska za stvarne odnose moći, nego je u temelj društvenog uređenja ugrađeno ljudsko dostojanstvo zajedno s pravom na slobodno izgovorenu riječ te pravom na dom koje je intrinzično skopčano s ljubavlju prema domovini i zavičaju. Ne ulazeći u terminološke i konceptualne dubine tumačenja pojma iliberalnosti, suštinska sredstva za pretvaranje države iz neoliberalne u iliberalnu jesu izravna demokracija te nesmiljeni progon kao i učinkovito kažnjavanje korupcije -stoji u odgovoru Živog zida.

Zamolili smo i Šalaja da prokomentira taj odgovor. Rekao nam je da on samo potvrđuje njegovu tezu da u Živom zidu uopće ne postoje razrađene ideje upravljanja državom. Kaže da pojam iliberalne demokracije pogrešno koriste kao suprotnost neoliberalnoj demokraciji za koju uopće ne zna što bi trebala značiti.

- Izgleda da su našli zgodan pojam za korištenje, ali njihov odgovor su frazetine i floskule. Lupetanja – kaže Šalaj.

Šalaj inače ističe da glavna odgovornost na rastu popularnosti antisistemskih pokreta, pa i Živog zida u Hrvatskoj leži u već etabliranim demokršćanskim i socijaldemokratskim strankama.

- Oni te pokrete pokušavaju demonizirati, prikazati ih opasnim, ali još uvijek ne shvaćaju da ih time samo hrane. Naše stranke moraju mijenjati svoje ponašanje, uključiti više građane u odluke, pokazati veću političku odgovornost, a ne smatrati da je demokracija izlazak jednom u četiri godine na izbore – zaključuje Šalaj.