Premijer Sánchez i dalje odbija izvanredne mjere u Kataloniji

Španjolski premijer Pedro Sánchez ponovio je u petak kako zasad ne razmatra uvođenje izvanrednih mjera u Kataloniji, gdje peti dan traju prosvjedi protiv osuđujućih presuda zagovornicima nezavisnosti, te da se turisti nemaju razloga bojati za sigurnost u toj autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske.

„Španjolska, kao socijaldemokratska pravna država, ima sve zakone kako bi osigurala suživot i red. Onaj tko krši zakone prije ili kasnije će za to odgovarati. Neka nitko ne sumnja u to“, rekao je Sánchez na konferenciji za medije u Bruxellesu nakon sastanka Europskog vijeća.

„No potrebno je proporcionalno odgovoriti. Pokazat ćemo demokratsku čvrstinu i osigurati suživot“, dodao je odbacivši zahtjeve oporbene desnice o preuzimaju direktnog upravljanja nad autonomnom pokrajinom.

U Kataloniji, sa 7,5 milijuna stanovnika, u petak se održava opći štrajk na poziv sindikata koji zagovaraju nezavisnost od Španjolske. Tisuće prosvjednika pristižu u Barcelonu gdje će predvečer u masovnom okupljanju zatražiti puštanje na slobodu zatvorenih katalonskih dužnosnika.

"Sloboda političkim zatvorenicima", viču tisuće na ulicama Barcelone noseći zastave koje simboliziraju samostalnost.

„U Španjolskoj nitko nije kažnjen zbog ideja, samo zbog kršenja zakona. Svatko može slobodno izražavati svoja mišljenje i stavove“, izjavio je Sánchez.

MVEP savjetuje oprez pri odlasku u Kataloniju

Odnos Madrida i Barcelone zaoštrio se nakon što je u ponedjeljak Vrhovni sud u Madridu osudio devetero katalonskih dužnosnika na zatvorske kazne od 9 do 13 godine zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. godine kojeg je bio zabranio ustavni sud i posljedičnog proglašenja republike Katalonije. Osuđeni su zbog poticanja stanovništva na ustanak i trošenja javnog novca za organiziranje zabranjenog referenduma.To je potaknulo nasilne prosvjede tijekom kojih je ozlijeđeno oko 300 osoba u posljednja četiri dana. Postavljane su barikade, paljeni kontejneri za smeće a na policiju bacani Molotovljevi kokteli i kamenje. Policija je uzvratila palicama i oruđem za rastjerivanje mase.„Nasilnici su identificirani. Neće biti nekažnjavanja za nerede prošlih dana u katalonskim gradovima“, istaknuo je premijer.Upitan za sigurnost posjetitelja u Barceloni, jednome od najposjećenijih gradova u Europi, odgovorio je: „To je očito. To je rekao danas ministar unutarnjih poslova koji najbolje zna što se ondje događa“.Ministar Fernando Grande-Marlaska ujutro je na konferenciji za medije u Madridu rekao da se posjetitelji ne trebaju bojati za sigurnost jer su nasilje izazivale male skupine na određenim mjestima.U petak je katedrala Sagrada Familia, jedno od najposjećenijih mjesta, morala privremeno zatvoriti ulaz nakon što su se prosvjednici okupili ispred ulaza i blokirali prilaz. Više prometnica blokirano je u Barceloni. Stranke za nezavisnost pozvale su prosvjednike na mirna okupljanja. Tijekom večeri se očekuju stotine tisuća osoba.„Katalonsko društvo je danas podijeljeno, postoji fraktura. To nije jedan narod, to je pluralno društvo. Jedan dio stanovništva ne želi nezavisnost, ta dva dijela stanovništva moraju međusobno razgovarati“, naglasio je Sánchez.Upitan kako su na aktualnu situaciju reagirali lideri ostalih 27 država EU-a, s kojima se sastao u petak u Bruxellesu, odgovorio je: „Ostali lideri iskazali su interes nakon medijskog izvještavanja o vandalskom ponašanju, ništa više od toga. Jako sam zadovoljan radom našeg ministarstva i konzulata koji su prošlih dana objašnjavali situaciju stranim diplomatima“.Osvrnuvši se na europske teme Sánchez je rekao kako je sretan zbog “dogovora o uređenom Brexitu”. „Za Španjolsku je Gibraltar osjetljiva tema pa ćemo uskoro s Ujedinjenim Kraljevstvom početi bilateralne pregovore o tom pitanju“, rekao je o britanskom poluotoku na jugu Španjolske na kojeg i London i Madrid polažu prava.Sánchez je rekao kako je Španjolska suspendirala prodaju oružja Turskoj čime se pridružila nekim drugim članicama koje su to još ranije učinile. Poručio je i kako Sjeverna Makedonije i Albanija „moraju imati perspektivu za proširenje EU-a“ pa da će se o tome još razgovarati među članicama EU-a.

- Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je hrvatske državljane na oprez prilikom putovanja u Kataloniju gdje se peti dan održavaju prosvjedi zagovornika nezavisnosti protiv presuda njihovim liderima.

"Hrvatskim državljanima savjetujemo povećani oprez u Barceloni i drugim mjestima u Kataloniji. Savjetujemo izbjegavanje područja demonstracija, oprez u blizini velikih okupljanja ili prosvjeda, praćenje lokalnih medija, mogućnost alternativnih prijevoznih sredstava, svijest o neposrednom okruženju, informiranje prijatelja i obitelji o svojoj sigurnosti", navedeno je u obavijesti.



Španjolski premijer Pedro Sánchez i španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekli su u petak na konferencijama za medije u Bruxellesu i Madridu kako se turisti ne trebaju bojati za sigurnost te bez problema mogu posjetiti Barcelonu i druge katalonske gradove.

Kučan: Zatvoreni Katalonci su politički zatvorenici, to je sramota za EU

Drakonske zatvorske kazne koje su u Španjolskoj izrečene katalonskim liderima koji se bore za samostalnost te pokrajine "ozbiljno potkopavaju temelje europskog sustava vrijednosti", navodi se u izjavi Odbora za potporu katalonskim političkim zatvorenicima koji je formiran u Sloveniji, a vodi ga bivši predsjednik države Milan Kučan.

"Imati političke zatvorenike danas na tlu Europske unije je sramota!", navodi se u izjavi koju je u petak na konferenciji za novinare u Ljubljani u ime odbora pročitao Milan Kučan, bivši predsjednik Slovenije.

Odbor koji je formiran ovog mjeseca, a uz dugogodišnjeg bivšeg predsjednika ga čini i više istaknutih politički angažiranih sociologa, filozofa te nekadašnji slovenski ministar vanjskih poslova i donedavni eurozastupnik Ivo Vajgl, navodi u svojoj izjavi da su katalonski lideri visokim zatvorskim kaznama kažnjeni samo zato jer se "demokratskim sredstvima i bez nasilja bore za svoja osobna i kolektivna prava" te da su sada po mišljenjima mnogih pravnika u svijetu oni politički zatvorenici u Španjolskoj, koja je članica Europske unije.

Zatvorske kazne katalonskim vođama komentirao je početkom tjedna i slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar, rekavši da su kazne visoke, ali da kao ministar vanjskih poslova službeno mora reći da je Španjolska suverena država sa nezavisnim sudstvom, a ne diktatura, iako uvažava stajališta slovenskih državljana koji na katalonski pokret za nezavisnost gledaju sa simpatijama, videći nekakvu paralelu sa slovenskim osamostaljivanjem iz bivše SFRJ.

Kučanov Odbor za podršku katalonskim zatvorenicima naveo je pak u svojoj izjavi da kriza odnosa između "Madrida i Barcelone" ne znači samo "unutarpolitičko pitanje Španjolske".

Kratkovidno je gledanje da se tu krizu može se riješiti represijom, zastrašivanjem, zatvorima i poticanjem neprijateljstava jer nasilje uvijek rađa novo nasilje", naveo je u izjavi slovenski odbor za potporu Kataloncima.