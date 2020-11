'Premijer se podnoseći Saboru godišnje izvješće o radu Vlade hvalio kao kapetan Titanika'

Zastupnik Hrvoje Zekanović (Klub Hrvatskih suverenista) ocijenio je u srijedu da se premijer Andrej Plenković, podnoseći Saboru godišnje izvješće o radu Vlade, hvalio kao kapetan Titanika

<p>"Izgleda kako je situacija u Hrvatskoj puno bolja nego što ona je”, kazao je<strong> Hrvoje Zekanović </strong>u raspravi o Izvješću podsjetivši na izjavu ministra financija <strong>Zdravka Marića</strong> da ćemo tek 2023. doći na razinu prije krize, a da smo 2019. godine postigli rezultat koji smo imali 2008. godine.</p><p>„Vi se hvalite mjerama, kao što bi se kapetan Titanika hvalio novim ogradama, da ložači imaju nova odijela i da je brod pun ugljena. Tako je to zvučalo”, rekao je Zekanović koji smatra da ključan problem hrvatske države nije korona jer će ona proći, već demografski problem i problem ilegalnih migranata.</p><p>Kada je riječ o radikalizaciji ocijenio je da je Plenković taj koji se radikalno ponašao kada je u Saboru "trčao" sukobiti se sa saborskim zastupnikom Mosta<strong> Nikolom Grmojom.</strong></p><p><strong>Marin Miletić </strong>u ime Kluba Mosta ustvrdio je pak da je Vladi korona postala izlika za sav nerad i nered te da se stvara atmosfera straha, a Miro Bulj pozvao na raspoređivanje vojske na hrvatskim granicama podsjetivši na prihvaćanje Marakeškog sporazuma . „Vidimo što se događa u Francuskoj i Austriji, to će odgovarati za to što ljudi bez kontrole prelaze granicu”, upitao je Bulj.</p><h2>Bačić: Vlada u prethodnom mandatu učinila državu sređenom</h2><p><strong>Branko Bačić </strong>( Klub zastupnika HDZ-a ) istaknu je da je Vlada u prethodnom mandatu učinila državu sređenom i urednom te da mu nije jasno gdje oporba prepoznaje katastrofalno stanje države.</p><p>„Hrvatska je organizirana, nama izvanrednog stanja, zdravstveni, upravni, sudbeni, mirovinski sustav i sustav socijalne skrbi, te lokalna samouprave funkcioniraju bez ikakvog problema unatoč zdravstvenoj i gospodarskoj krizi”, kazao je Bačić. Ističe da se Vlada zna nositi i upravljati krizom, postavila se odgovorno i ima strategiju i viziju borbe protiv korone u zdravstvenom i gospodarskom smislu.</p><p>„U 100 dana Vlade i u najveće krize u zadnjih 100 godina, umjesto da Vlada ima podršku mi svjedočimo da je već imao jednoj interpelaciju o radu Vlade, formiranje istražnog povjerenstva i najavu dva zahtjeva za opozivom ministara. To je oporba u Hrvatskoj”, ustvrdio je Bačić.</p><p><strong>Milorad Pupovac</strong> (SDSS) hvali izvješće Vlade koje predstavlja strateške ciljeve zemlje.</p><p>„Zemlja se u jednom trenutku previše nagnula u pravcu ekstremnih politika, avanturističkih politika i u protekle četiri godine zemlja se u tom pogledu centrirala kao i vodeća politika se centrirala u desnom centru i na polovima desnog i lijevog centra i to je dobro za ovu zemlju”, ocijenio je Pupovac dodavši da oni koji vladajuće nazivaju hrvatsko-srpsko koalicijom ništa ne razumiju.</p><h2>Pupovac: Vlada treba dobru opoziciju ali ne poticanje radikalizma</h2><p>Istaknuo je i kako koronakriza traži odgovorne ljude i odgovornu politiku, i da Vlada treba dobru opoziciju ali ne poticanje radikalizma, mržnje i pseudosuverenizam.</p><p>Govoreći o toleranciji Pupovac je kazao da je vrijeme da nakon 30 godina više pričamo o jačanju tolerancije nego o jačanu rata i ratnih politika.</p><p>„Onaj tko misli da je bilo jednostavno potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i stranci kojoj pripada donijeti odluku da se ode u Knin na način na koji je otišao s punom sviješću i ponosom da bi danas netko ovdje to omalovažavao te govorio da treba nekome reći oprosti taj ne razumije poruke koje se šalju”, rekao je Pupovac referirajući se time na izlaganje Zekanovića koji je kazao da predstavnici srpske nacionalne manjine jednom konačno moraju reći "oprostite za sve ono što su pripadnici našeg naroda napravili Hrvatskoj".</p><p>Na izlaganje Pupovaca u slobodnim govorima reagirao je Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) ustvrdivši da je sve hrvatske domoljube proglasio nacionalnim izdajnicima, neznalicama i protivnicima demokracije.</p><p>„Ti znakovi u Ravnim kotarima, koje nazivate čudnim, svjedoci su žrtava podnesenih od strane hrvatskog naroda od strane vaših braće i sestara i onih koji se pobunili i digli ruku i oružje na Hrvatsku”, reagirao je Sačić povišenim tonom.</p>