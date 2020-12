Nakon potresa obratit \u0107e\u00a0se i premijer Andrej Plenkovi\u0107.\u00a0S njim su i ministri Tomo Medved, Mario Bano\u017ei\u0107, Vili Bero\u0161 kao i Davor Bo\u017einovi\u0107. Tu je i sisa\u010dko-moslava\u010dki \u017eupan \u017dini\u0107. Tu je i predsjednik RH Zoran Milanovi\u0107.

Premijer je ranije najavio hitnu nov\u010danu pomo\u0107 za pogo\u0111ene gradove.\u00a0

- Imamo informaciju da je poginula jedna djevoj\u010dica. Za sada drugih o eventualnim \u017ertvama jo\u0161 nemamo. Vojska je tu, sre\u0107om vojarna je u Petrinji, ministar Bero\u0161 je anga\u017eirao Hitne da dolaze. HGSS dolaze iz Splita, policija \u0107e do\u0107i. Sve \u0107emo dignuti. Morat \u0107emo na\u0107i alternativni smje\u0161taj. Dio ljudi \u0107emo morati maknuti iz Petrinje jer ovdje nije sigurno biti, do\u0107i \u0107e i kontejneri - rekao je Plenkovi\u0107 pa zaklju\u010dio:

- \u017dao nam je, ovo je ba\u0161 tragedija.

- Vojska je tu. Grozno, ba\u0161 u\u017eas. Vojarna mo\u017ee primiti nekoliko stotina ljudi, obitelji. Ba\u0161 u\u017eas. Bila je te\u0161ka godina, grozna. Ovo je kao da doda\u0161 uvredu na ozljedu, ozljedu na uvredu. Ovo \u0107e se izgraditi, ali izgubljen je jedan ljudski, dje\u010dji \u017eivot. Pro\u0161le godine najja\u010di je potres bio u Dra\u010du u Albaniji, bio je 6,4. Ovo nije daleko. Ovaj grad je osiroma\u0161en, to se vidi. Uvijek pogodi najsiroma\u0161nije. Tu su zgrade koje su ra\u0111ene s jakim ambicijama prije 150 godina. Bit \u0107e potreban ogroman novac, ali to je druga pri\u010da, novac \u0107e se na\u0107i. Ja se ne brinem, jer ako je Albanija izvukla preko milijardu eura. Grad \u0107e biti obnovljen, ali tu emotivnu i duhovnu \u0161tetu nitko ne\u0107e mo\u0107i nadoknaditi - rekao je predsjednik Milanovi\u0107.

'Petrinja \u0107e se obnoviti'

- Naravno da se mo\u017ee organizirati vi\u0161e smje\u0161taja, centar grada izgleda stravi\u010dno. Ostatak? Ljudi su prepla\u0161eni, ali vratit \u0107e se ku\u0107ama, pa u obnovu. Gradona\u010delnik je napravio sve \u0161to se moglo, ali nije on mogao spasiti. \u010cuo sam se i s gradona\u010delnicom Siska koji je, \u0161to bi se narodski reklo, jako uzrujan. Neke zgrade koje su stare, trebaju se ili renovirati ili sru\u0161iti, tako i u Zagrebu. Petrinja \u0107e biti obnovljena, novcem iz EU. To je jedino \u0161to sad sigurno mogu re\u0107i - zaklju\u010dio je Milanovi\u0107.

- Hvala gradona\u010delnicima koji su me nazvali i ponudili pomo\u0107. Hvala im svima... O\u010dito da svi moramo do\u0107i u neki ogroman problem da bismo svi bili s porukom zajedni\u0161tva. Za jednu sekundu ti se sru\u0161i grad... U velikom smo problemu. To mi je najstra\u0161nije, to \u0161to imamo jednu \u017ertvu. \u017deni je ne\u0161to palo na glavu, krvari. Ne znamo gdje bi prije... Borba za vrti\u0107e, za djecu. \u0160to je sad pod ovim krovom? Gdje mi je jedna djelatnica koja je ostala u\u00a0Gradskoj upravi, spa\u0161avamo nju... Imamo milijun puta. Te\u0161ko mi je re\u0107i koliko ima ozlije\u0111enih. Vrti\u0107 je jedan o\u0161te\u0107en, ali nasre\u0107u nije u njemu bilo djece. U drugom je bilo djece, ali je lak\u0161e o\u0161te\u0107en - rekao je gradona\u010delnik Petrinje Darinko Dumbovi\u0107.

Europa ve\u0107 nudi pomo\u0107

- Policija je uvijek tu kad treba hrvatskim gra\u0111anima, anga\u017eirana je od samog po\u010detka, od ju\u010der prakti\u010dki. Cijela PU sisa\u010dko-moslava\u010dka je anga\u017eirana, do\u0161li su policajci i iz drugih uprava, pogotovo iz Zagreba, rade i poslove vezane za organizaciju prometa. Promet je isto problemati\u010dna to\u010dka sad, tu su postrojbe civilne za\u0161tite, interventne ekipe. Upravo sam razgovarao s povjerenikom Europske komisije za izvanredna stanja. Cijeli niz zemalja je ve\u0107 ponudio pomo\u0107, a na razini EU se tako\u0111er organizira pomo\u0107 za ono \u0161to nam je najpotrebnije. Pokrenuli smo mehanizam uzbunjivanja i sigurni smo da \u0107e u kratkom vremenu pristi\u0107i sva oprema koja je dobrodo\u0161la u ovoj situaciji. Imamo i svoje kapacitete, no dosta toga je anga\u017eirano kada je u pitanju korona kriza. Upravo radimo na procjeni koliko ljudi treba smje\u0161taj, a do\u0161li smo prije pola sata, sad upravo gledamo gdje \u0107emo smjestiti ljude. Sve \u0107emo napraviti za svakog gra\u0111anina - rekao je ministar Bo\u017einovi\u0107.

