Premijer: 'Traženje nestali je prioritet ove Vlade, ali još nema napretka u suradnji sa Srbijom'

SPOMENDAN Na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba političari i obitelji nestalih u Domovinskom ratu sjedili su u dvorani među 1869 kartonskih silueta

<p>Ove siluete ovdje govore više od bilo koga od nas. One kao da pozivaju: “Dajte nam imena, dajte nam lica, vratite nam naše živote”, rekla je<strong> Ljiljana Alvir,</strong> predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, u kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma.</p><p>Naime, dvorana u kojoj su se na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba okupili političari, članovi raznih udruga vezanih uz nestale i obitelji nestalih u Domovinskom ratu, bila je ispunjena s 1869 crnih kartonskih silueta. Točno toliko je u Hrvatskoj nestalih osoba iz Domovinskog rata. Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> je obećao da ih Hrvatska nikad neće prestati tražiti te da će to i nadalje biti prioritet njegove Vlade. Odao je duboko poštovanje svima koji nakon ratnih trauma ustrajno i strpljivo očekuju istinu o sudbini najmilijih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih </strong></p><p>- Vaše životne sudbine i vaša nada izvor su, poticaj i trajna obveza Hrvatskoj vladi i svim institucijama za snažan angažman u pronalaženju svih osoba nestalih u Domovinskom ratu i rasvjetljavanju svake pojedinačne sudbine - kazao je premijer. Naglasio je da su značajan iskorak napravili i na području međunarodne suradnje.</p><p>- Koraci naprijed napravljeni su i s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, no nažalost još nema stvarnog napretka u suradnji sa Srbijom - naglasio je. Dodao je da će i dalje inzistirati jer je cilj omogućiti pristup vojnim arhivima u Srbiji, prikupiti podatke od osoba koje raspolažu o saznanjima o nestalima i prikrivenim grobnicama, a nalaze se na teritoriju Srbije.</p><p>- Preduvjet tome je politička volja koja zadnjih dana čujemo u izjavama srbijanskih dužnosnika i sada očekujemo da ona bude pretočena i u djela - rekao je Plenković. Slične poruke poslali su i ostali uzvanici, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, zagrebački gradonačelnik Bandić i drugi. Istaknuli su kako ih je posebno dirnuo film Nestali koji se prikazao u dvorani, a kojeg je napravio 24sata. U njemu obitelji nestalih svjedoče o posljednjim trenucima kada su vidjeli svoje najmilije te o agoniji koju proživljavaju već 29 godina otkako ih traže. <strong>Željko Reiner</strong> rekao je da je posebno teško govoriti nakon gledanja tog filma jer je vrlo potresan, a gradonačelnika Bandića dojmile su se riječi žene iz filma.</p><p>- Ganula me ova žena koja je rekla: “Oprostila sam im, ali im nisam zaboravila”. Mi smo iz rata izašli kao pobjednici, a pod šatorom pobjednika nema mjesta za mržnju. Zato moramo baš kako žena kaže - oprostiti, ali ne i zaboraviti - rekao je Bandić. Snažnu poruku Vladi RH, ali i vladi Srbije, uputila je Ljiljana Alvir.</p><p>- Nemojte se umoriti! Pojačajte pritisak na Srbiju i Europsku uniju da se pomogne obiteljima da pronađu svoje najmilije. Poruka Srbiji je: ‘Otvorite svoje arhive, informacije su tamo!’ Potrudite se svi skupa i ne ostavljajte taj teret svojoj djeci jer tako nikad ne ćemo doći do kraja ovog teškog puta. Uklonite tu barijeru koja nam sputava normalan život - bila je odlučna Alvir.</p>