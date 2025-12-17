Premijer uručio ugovore za izgradnju tri centra za gospodarenje otpadom

Premijer Andrej Plenković uručio je ugovore za izgradnju tri centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica, Piškornica i Lučino razdolje koji će preuzeti ono što neadekvatna aktualna odlagališta otpada trenutno rade, te odluke o financiranju iz Poziva IRI S3 za projekte istraživanja i razvoja. "Organizirali smo događaj zajedno jer smo htjeli uputiti poruku kako vidimo Hrvatsku u budućnosti. Vidimo je s kvalitetnim, suvremenim, dobro organiziranim sustavom gospodarenja otpadom", rekao je Plenković na uručenju ugovora uoči sjednice Vlade u srijedu.

Naveo je kako se dovršetak tri centra za gospodarenje otpadom za koje se danas dodjeljuje 186 milijuna eura očekuje 2028. godine, a pri tome je ocijenio kako je riječ o velikom uspjehu s obzirom na to da se radi o projektima koji traju jako puno godina, a uz koje se veže puno očekivanja i frustracija.

Piškornica pokriva četiri sjeverozapadne županije: Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Varaždinsku i Koprivničko-križevačku te će omogućiti kvalitetnije zbrinjavanje i gospodarenje otpada za preko pola milijuna ljudi koji žive na tom prostoru, a u drugoj fazi djelomično će pokrivati i petu županiju Bjelovarsko-bilogorsku.

Kvalitetnije zbrinjavanje otpada omogućit će i dva CGO na jugu - Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Lučino razdolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koji su posebno potrebni s obzirom na izazove tijekom turističke sezone i velik broj ljudi.

Premijer je pri tome izrazio očekivanje da se sličnom dinamikom krene u rješavanje osječko-baranjskog CGO-a.

Vučković: Na dobrom smo putu da ostvarimo zadane ciljeve

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković naglasila je kako je riječ o ugovorima koji se odnose na potporu izgradnje CGO-a koji su središnji dio cijelog sustava gospodarenja otpadom.

"Na dobrom smo putu da ostvarimo ciljeve koji proizlaze iz aktualnog Plana gospodarenja otpadom 2023.-2028., koji govori da bismo do kraja 2028. trebali imati u funkciji 11 CGO. Imat ćemo još izazova, no prošle godine smo imali tri u funkciji, a danas imamo četiri, dok će Babina Gora biti u testnom pogonu u prvoj polovici 2026.", istaknula je.

Vezano za odluke o financiranju iz Poziva IRI S3 za projekte u domeni istraživanja i razvoja, premijer Plenković je kompanijama zaželio puno uspjeha, istaknuvši kako je riječ o projektima koji pokazuju da hrvatsko gospodarstvo i poduzetnici prate trendove i korak s onim što je u svijetu najbitnije, a puno ih je povezano s umjetnom inteligencijom.

Pri tome je dodao kako se kontinuirano povećavaju ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije.

Danas su dodijeljene 22 odluke ukupne vrijednosti 54 milijuna eura, od kojih je 33 milijuna bespovratnih sredstava, prilikom čega je ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo kako se dodjelom tih sredstva čini važan iskorak.

"Ovo je vrlo bitan program koji će doprinijeti razvoju vaših proizvoda, vrlo bitan je i za uspostavljanje našeg inovacijskog ekosustava koji je zaživio i koji se razvija svakodnevno", istaknuo je.

U dogovoru s ministricom regionalnog razvoja i EU fondova Mikuš Žigman osigurana su dodatna sredstva i za sljedeću godinu, oko 109 milijuna eura, dodao je Šušnjar, pa će i sljedeće godine biti dostupno oko 150 milijuna eura za istraživanje, razvoj i inovacije.

U obje dodjele riječ je o financiranjima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.