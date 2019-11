'Premijer živi u svom svijetu, ne osjeća bilo ovog naroda'

Predsjednik Matice sindikata Vilim Ribić ne vjeruje da će Vlada posegnuti za zabranom štrajka.

- Za to nema pravnog temelja. Doduše, u ovoj zemlji je sve moguće, vidjeli smo kako institucije odlučuje. Ako gledamo propise, ljudsko pravo, ustavno pravo, onda nema nikakve šanse da zabrana prođe - rekao je Ribić u razgovoru za RTL Danas.

Premijer Andrej Plenković i dalje govori da nema razloga za štrajk.

- Nikako ne može shvatiti da ovo nije bio zahtjev za rast plaća, nego kako bi se izjednačila vrijednost poslova u javnim službama. Njegova Vlada je 12 puta mijenjala Uredbu, nema razloga da to ne napravi i za prosvjetare - smatra Ribić.

Istaknuo je kako su sindikati dosad vodili radnike i štrajkaše, a nakon referenduma oni vode čelnike sindikata.

- Nema šanse da napravimo nešto što je protiv volje članova. Oni su rekli zašto je ovo važno. Premijer je prvi koji bi trebao razumjeti. On služi ovom narodu i njemu se treba pokloniti. Red je da razumije da je napravio niz taktičkih i strateških pogrešaka, podcijenio je problem. Razumijem da ima drugih briga, ali to je mentalitet diplomata. Živi u svom svijetu, ne osjeća bilo naroda, probleme... I nije to samo Plenković, i Milanović je isti takav bio - kaže Ribić koji i dalje vjeruje u potporu građana.

