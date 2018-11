Premijera filma o američkom avionu koji se srušio kraj Visa

Jako sam uzbuđen što će se večeras premijerno ovdje u Zagrebu prikazati dokumentarac The Last-B24: The Tulsamerican, rekao je američki ambasador W. Robert Kohorst tijekom večerašnjeg posjeta Američkoj međunarodnoj školi gdje se film prikazao. Dokumentarac je snimljen prošle godine, a publika je s oduševljenjem pratila na koji način je ratni zrakoplov, koji je srušen tijekom drugog svjetskog rata kraj Visa, izvučen iz mora nakon 74 godina. Kako nam je rekao ambasador Kohorst, arheolozi koji su istraživali događaj došli su do zaključka kako je do nesreće došlo nekoliko trenutaka prije slijetanja kada je motor otkazao.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Roniocu su avion pronašli već 2010. godine, a Ministarstvo obrane, uz pomoć Hrvatske ratne mornarice i neke od vodećih svjetskih arheologa, olupinu je izvukla iz mora. Premijera je započela u 18 sati i trajalo je malo manje od sat vremena. Dvoranu je napunilo preko stotinjak ljudi koji su film popratili velikim pljeskom. Osim ambasadora na prikazivanju filma je bio je i Direktor američke agencije za pronalazak ratnih zatočenika i osoba nestalih u akciji (DPAA) koja je sudjelovala u pronalasku olupine.