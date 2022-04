Premijerka Finske radi zgibove: 'Spremaju se za ulazak u NATO?' Zoki: Pikaju medvjeda u oko

Finska premijerka radi zgibove. Sprema li se to za ulazak svoje države u NATO savez, zapitali su se to pratitelji Sanne Marin, šefice finske vlade koja je objavila na društvenim mrežama video u kojem na spravi u parku radi zgibove.

'Uvlačiti Finsku u to je opasno šarlatanstvo'

Podsjetimo, Finci su na korak do povijesne odluke o ulasku u NATO. Za to se priprema i Švedska. No, za proširenje NATO-a, kaže predsjednik Republike Zoran Milanović, ovog puta će se pitati i Hrvate.

- Ja najviše na svijetu volim Finsku i Švedsku, međutim, za Hrvatsku sam potpisao, imam hrvatski prsten, tako da moram raditi za Hrvatsku. A ako su Finskoj i Švedskoj problem Rusija nakon 70 godina i ako trebaju ući u NATO, možemo o tome razgovarati - rekao je predsjednik koji smatra to vrlo opasnom avanturom.

- Ovaj kaos je tek počeo, a ako su Finci koji imaju 9000 profesionalnih vojnika.... Bitna je velika profesionalna kopnena vojska, dakle, mladi muškarci, k vragu, i sofisticirani raketni sustavi s kojima Rusija uništava Ukrajinu i čemu se ne bi suprotstavila ni Njemačka sama. To je bitno, sve drugo je fora, avioni, brodovi... Američki tajnik i ministar obrane putovali su na pulferu vagona po noći u Kijev, to je ponižavajuće. Morali su to napraviti zato što Rusija ne dopušta da se leti istočno od Varšave prema istoku. To je situacija u kojoj mi živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu, vjerojatno u dogovoru s Rusima, koji u tom trenu zaustavljaju borbeno djelovanje da ih ne bi ubili - rekao je i dodao kako je to katastrofa.

A ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga, naglasio je Milanović, opasno je šarlatanstvo. Za proširenje NATO-a ima uvjet.

- Ja formalno o tome ne mogu odlučiti sam. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, je l''? Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka se igraju i dalje i pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko, ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH u sljedećih pola godine, evo baš je super tajming, dok Amerikanci, Englezi, Nijemci ako mogu, ne natjeraju Sarajlije i Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon sad odmah i ne daju Hrvatima temeljna prava, Sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO - rekao je istaknuvši kako ovu situaciju vidi kao povijesni srebrni metak.

'E, sad će za ovo čuti ljudi koji nikad ne čuju pa da vidimo'

- Meni je žao da se slama na jednoj tako uzornoj državi kao što je Finska, koja je imala ambasadu prije Ante Pavelića, sad je demokracija, jako mi je žao zbog toga. Volio bih da oni nas podrže u našim problemima, koji su sigurnosni i važni za Hrvate i Hrvatsku jer smo granična država, politiku u Sarajevu nam kroje Finci, Šveđani, Nizozemci i Nijemci, mnogi spavaju s plišanim medom, ali znaju sve o ratu i o nevoljama. Hoćete u NATO? Nema problema, taman imamo dovoljno vremena. Za Finsku je to vitalno pitanje, za nas je vitalno pitanje hoće li u Herceg-Bosni hrvatske predstavnike birati Bošnjaci ili Hrvati, Je li pošteno? E, sad će za ovo čuti ljudi koji za ovo nikad ne čuju jer nas maltretiraju trećepozivci s plišanim medvjedićima, sad će to čuti i američki predsjednik pa da vidimo što oni mogu napraviti za Hrvatsku - rekao je i naglasio kako je ove bezobrazne ignorancije i zanemarivanja potreba jedne saveznice i članice NATO-a i EU, guranje Hrvatske iz svih procesa kao agresora dosta.

- Mi sad imamo jednu groznu situaciju da Bugarska i Rumunjska ne mogu u Schengen, a Finska može preko noći u NATO. To je u redu, je l' da, jer Finci i Šveđani su Germani ili su prvi koji su naseljavali Ameriku... ne znam koji su razlozi za to. Makedonija ne može početi pregovore, Albanija, Kosovo nije priznato... Ali Finska i NATO... Može, ali sad će se Hrvati naplatiti. Ne ide drugačije. Ne razumijete nas? E, sad ćete nas čuti - rekao je dodavši kako je to tema koju je otvarao i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i dosta ljudi.

'Plenković svjesno i kukavički zanemaruje pitanje BiH'

- Ne sa svima, jer sad imam slabiji pristup nego premijer. Plenković to očito ne radi, očito to svjesno i kukavički zanemaruje. I ovo što sad govorim, govorim zadnji tren da on to ne bi uništio jer je to spreman napraviti samo da napakosti meni, koji mu uopće nisam suparnik i neprijatelj. To je pokazao na zadnjem primjeru kad je rekao "čujte, pa ne ide to, ne možete promijeniti razmišljanje u Bruxellesu tek tako, to ne ide preko noći." Prije dva mjeseca su on i Goran Grlić Jesenjin tvitali da se izbori u BiH ne smiju održati i što je sad, kažu "ma ne može se tu više ništa, to su oni krkani tamo s kamena..." - rekao je.

Upitan treba li bojkotirati izbore u BiH ukoliko se ne promijeni izborni zakon, Milanović poručuje kako on za razliku od Udbašenkovića ne može u ovom trenutku to reći.

- Ne znam. Čini mi se da među Hrvatima u BiH vlada raspoloženje da ipak ne treba bojkotirati da se ne bi dovela u pitanje ona lokalna vlast jer ako se sve bojkotira doći će ti komesari ne znam odakle, iz Helsinkija, Istanbula...želiš ipak zadržati svoje općine. I ja tu njima ne mogu dati savjet, a da na sebe ne preuzmem božansku odgovornost. No, evo kako im Hrvati mogu pomoći. Da ove nordijske države kažu čiči vašingtonskom da to riješe. To je vitalan nacionalni interes RH da BiH bude susjedna uređena država i onda će Zagreb navijati za to da BiH bude u EU, a ne Beograd i Istanbul, Zagreb, glavni grad svih Hrvata. Razmete? Očekujem sad reakcije, pozive, prijetnje, mogu im samo pokazati ovo - poručio je pokazavši prstima napravljenu figu.

