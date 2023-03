Premijeru, reagirajte odmah jer sve drugo je prekasno...

Čuli smo poruke Sabora. Obavio sam konzultacije s ministrom Piletićem i dao nalog da se poveća naknada za roditelje njegovatelje i definira period od deset mjeseci nakon smrti djeteta u kojem imaju pravo na naknadu. Poručio je premijer Andrej Plenković tri dana nakon što je njegova većina u Saboru odbila oporbeni prijedlog da se roditeljima njegovateljima osigura naknada šest mjeseci nakon smrti djeteta, kako u periodu žalovanja ne bi morali odmah na burzu. Taj potez vladajućih donio je suze i tugu roditeljima, ali i njihovoj djeci, koji su sa saborske galerije pratili glasovanje. Resorni ministar prisnažio je izjavu premijera porukom kako najmanja naknada roditeljima njegovateljima neće biti ispod 5000 kuna, a to će biti izmijenjeno kroz Zakon o socijalnoj skrbi koji stiže na ljeto. I dok roditelji njegovatelji žele da se to pitanje riješi odmah, uredbom, ministar objašnjava:

- Uredba nije rješenje. Ona se donosi kad Sabor ne zasjeda, on zasjeda. Brzo ćemo izaći s konkretnim rokovima.

Suzana Rešetar iz Udruge Sjena traži odgovor kad će roditelji njegovatelji ostvariti obećana prava.

- Čuli smo naredbu premijera. Možda u njihovim životima 'što prije' ne čini dugo, ali u životu roditelja njegovatelja riječ je o cijeloj vječnosti provedenoj u čekanju. Obećanja od Plenkovićeve vlade slušamo od 2017. Za to vrijeme djeca umiru. Ako je suditi po najavama, od toga neće biti ništa do kraja godine, a to je puno prekasno - poručila je Rešetar.

Ona poručuje kako se ovo pitanje bespotrebno odugovlači i napominje da je za rješavanje problema potrebno pokazati samo dozu empatije i humanosti te da se ono ne smije lomiti preko leđa roditelja i djece.

- Ako nas je premijer čuo, neka problem riješi odmah uredbom kako bi roditelji njegovatelji od 1. travnja ostvarili pravo na naknadu tijekom žalovanja, kako ne bi ponovno međusobno skupljali novac da oni pokopaju svoje dijete, da roditelji odlaze na burzu, gdje im je naknada 280 eura i gdje moraju aktivno tražiti posao - zaključila je Rešetar. 

