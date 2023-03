Potresne scene u Saboru uz suze roditelja njegovatelja i djece: 'HDZ, neka vas bude sram!'

Osjećam se užasno tužno jer roditelji koji su za nas, djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, dali cijeli svoj život, žrtvovali su svoj posao i karijere za nas da bismo mi postali uspješni ljudi. I kada im se desi tako nešto, najgori period u njihovom životu, smrt njihova djeteta i umjesto da su tu institucije koje nas podržavaju, mi im poručujemo - samo to radite, ali mi ne odustajemo. Mi smo borci koji se uvijek bore za svoja prava, ogorčeno je poručila Laura Soče (24), djevojka s cerebralnom paralizom, koja je sa saborske galerije svjedočila kako HDZ-ovci i njihova većina odbijaju prijedlog zastupnice Anke Mrak Taritaš da se roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta produži pravo na primanje naknade za šest mjeseci, a ne da istog trena, u svoj tuzi i boli, moraju na burzu potpuno nepripremljeni za tržište rada.

Laura, koja je i potpuno slijepa i koja unatoč svojem invaliditetu "rastura" na Teološkom fakultetu, rasplakala se ispred Bašćanske ploče u saborskom hodniku sve prisutne. Nastao je muk.

Trebalo je vremena za pribrati misli i naći riječi nakon ovog, malo je reći, mučnog trenutka u povijesti Sabora.

Dodatan udarac: Htjeli ih poslati van na izjavu pa se predomislili

A dodatan sramotan trenutak bio je i kad saborske službe nisu dale ovim roditeljima i djeci da daju izjavu unutar Sabora već su ih najprije htjeli poslati van pred ogradu. No, iz službe za medije su riješili situaciju pa su im ipak dopustili da ostanu unutra.

- U ime udruge Sjena i svih roditelja njegovatelja i njegovatelja izražavam veliko zgražanje na ove koji su glasali protiv prijedloga da Zakon o socijalnoj skrbi ide u hitne izmjene i da se ovo pitanje, koje se pretvorilo u trakavicu, riješi odmah danas. Mene je danas sram jer sam svoje dijete rodila u ovakvoj državi. Sram me svih onih koji su danas digli ruku da se nama roditeljima onemogući dostojanstven život. Pitam se hoće li imati hrabrosti pogledati svoju djecu kad dođu doma. Klub HDZ-a i svi njegovi pridruženi članovi, sram vas može biti - poručila je kroz suze u ime udruge Sjena Suzana Rešetar.

'Nije mi bila namjera danas plakati u Saboru, ali ova nehumanost, bešćutnost...'

Pozvala je premijera Andreja Plenkovića da okonča ovo pitanje i pomogne roditeljima njegovateljima i njegovateljima. Čekaju, kazala je, sedam godina.

- Užasno sam emotivna jer sam i sama majka djeteta s teškoćama i nije mi bila namjera danas plakati u Saboru, ali ova nehumanost, bešćutnost i sramota koju sam danas vidjela... Ljudi dragi, mi imamo društveni problem. Nas vode ljudi koji nemaju zrnce empatije. Ako mogu ovo priuštiti roditeljima njegovateljima, koji su dali svoje živote, maknuli se s tržišta rada, kaznili nas samo zato što smo se usudili roditi bolesnu djecu ili su nam se djeca razboljela, ma što će napraviti svima vama? Danas su imali priliku pokazati koliko su empatični i koliko žele riješiti problem roditelja njegovatelja. Ne žele ga riješiti nego se i dalje iživljavati - staknula je dok su suze klizile nad lice.

'Da je među ovim roditeljima njegovateljima član HDZ-a, da li bi se ovako ponašali?'

A nakon što vladajući nisu podržali prijedlog Mrak Taritaš, cijela lijeva oporba je zgroženo napustila sabornicu i nije sudjelovala u daljnjem glasanju. Mogli su već sad pomoći roditeljima njegovateljima, što im obećavaju već godinama, ali nisu. No, Mrak Taritaš je ipak vladajuće stjerala u ćošak pa su izvukli kompromisno rješenje svjesni kako će ovo odjeknuti u javnosti - predsjedniku Sabora uputili su zaključak kojim su obvezali Vladu da do ljetne stanke, dakle do srpnja, dostavi svoj prijedlog.

- Roditeljima njegovateljima se lažno obećaje od 2017. da će im se riješiti nešto što svi mi ovdje imamo, a to je da mi nakon svog mandata imamo pravo na naknadu od 6+6. A oni, nakon što su svaku sekundu svog vremena proveli sa svojim djetetom i to dijete umre, nemaju pravo odžalovati, nemaju se pravo pripremiti za daljnji život. Ovo nije svjetonazorsko pitanje, ovo je civilizacijsko pitanje. I umjesto da HDZ-ovci sa svojim partnerima izađu iz svoje komocije i svoje vlastite začarane kule i kažu da je ovo taj trenutak, oni su bešćutno i licemjerno donijeli zaključak kojim Vladu obvezuju da u Sabor dostavi svoj prijedlog. Pa znamo mi što znači dostaviti. Dostavit će, stajat će na dnevnom redu i onda će odlučiti kada je trenutak da se ovo donese - istaknula je Mrak Taritaš pa u svom zgražanju današnjim danom otišla i korak dalje.

- Da je među ovim roditeljima njegovateljima član HDZ-a, da li bi se ovako ponašali? Samo zato što oni misle da među ovih 5000 roditelja njegovatelja i njegovatelja nije njihovo biračko tijelo. Da je, postupili bi drugačije - zaključila je.

