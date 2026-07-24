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POČIVALA U MIRU

Preminula liječnica Tomić. Bila je specijalist za Parkinsona

Piše Filip Sulimanec,
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Preminula liječnica Tomić. Bila je specijalist za Parkinsona
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Od nje se emotivnom porukom oprostilo Hrvatsko neurološko društvo, istaknuvši kako je bila cijenjena kolegica, suradnica i prijateljica te liječnica

Preminula je prof. dr. sc. Svetlana Tomić, istaknuta hrvatska neurologinja i dugogodišnja liječnica Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od nje se emotivnom porukom oprostilo Hrvatsko neurološko društvo, istaknuvši kako je bila cijenjena kolegica, suradnica i prijateljica te liječnica koja je cijeli profesionalni život posvetila skrbi za oboljele od neurodegenerativnih bolesti.

 - Koliko god smo bili svjesni teške bolesti i neprekidne borbe za život naše Svetlane, nismo bili spremni na njezin tako rani i tako nagli odlazak. Svetlana je bila specijalista neurolog, osoba velike ljubavi prema neurologiji i svom poslu, posebno prema izrazito vulnerabilnoj skupini bolesnika s neurodegenerativnim bolestima koji su često ljudi u ponoru beznađa zbog neizlječivosti svojih bolesti. Ona sama, usprkos bolesti, nije nikada gubila niti nadu niti volju, a njezin je entuzijazam bio zarazan i za bolesnike i za kolege. Bila je i osnivač i predsjednik udruge bolesnika s Parkinsonovom bolešću, voditelj Odjela za neurodegenerativne i neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC-a  Osijek, te član brojnih nacionalnih i međunarodnih društava, posebno aktivna u Hrvatskom neurološkom društvu HLZ-a obnašajući u jednom mandatu i funkciju člana UO Društva - objavili su i dodali kako je uvijek radila za dobrobit pacijenata.

 - Bila je i aktivna članica znanstvenog panela za demenciju i kognitivne poremećaje Europske neurološke akademije a od 2022. i  supredsjednik istog panela. Radila je neumorno i uporno za dobrobit bolesnika i cjelokupne medicinske zajednice, ne zanemarujući pri tome niti svoju obitelj niti prijatelje – i toga smo svi bili svjesni i divili se snazi, volji i životnoj radosti profesorice Tomić. Na žalost, ovu borbu je izgubila puno prerano, a mi smo izgubili vrijednu osobu u našoj ne samo medicinskoj nego i ljudskoj zajednici. Počivala u miru, draga Svetlana - zaključili su.

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