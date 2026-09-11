Preminula norveška princeza Astrid, samo dva dana nakon pogreba kralja Haralda V.

Norveška princeza Astrid, starija sestra pokojnog kralja Haralda V., umrla je u petak u 94. godini, priopćila je kraljevska palača.

Njezin brat Harald umro je prošlog mjeseca u dobi od 89 godina, nakon više od ​35 godina na prijestolju. Princeza Astrid se posljednji put pojavila u javnosti na njegovom sprovodu u srijedu.

"Princeza Astrid je tijekom svog dugog života predstavljala ‌Kraljevsku obitelj na topao i savjestan način", poručio je kralj ‌Haakon VIII. putem priopćenja.

Norveška je u srijedu minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnome kralju, modernoj figuri koja je povezivala ljude usred niza skandala koji su obilježili kraj njegove vladavine.

Harald je stupio na prijestolje 1991., a do smrti je bio najdugovječniji monarh u Europi. Uvijek je odbijao abdicirati unatoč brojnim zdravstvenim problemima i bio je iznimno popularan među svojim sugrađanima.