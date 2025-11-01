Štajcer i poznanik (38) potukli su se u noći 21. rujna. Mlađi muškarac uz sebe je imao metalni predmet kojim je Štajcera tukao po glavi i tijelu. Nakon dolaska policije i Hitne pomoći, prevezli su ga u bolnicu
Preminuo Dalibor Štajcer (48), u rujnu ga je pretukao poznanik u Slavonskom Brodu...
U bolnici Nova Gradiška u subotu je preminuo Dalibor Štajcer (48), bivši pripadnik 1. satnije 3. bojne 'Kobre' iz Slavonskog Broda. On je teško ozlijeđen krajem rujna u tučnjavi u slavonskobrodskom naselju A. Hebrang. Pronašli su ga s velikim ranama na glavi. Nakon dužeg liječenja, prevezli su ga na palijativnu skrb, gdje je na kraju i umro.
Podsjetimo, Štajcer i poznanik (38) potukli su se u noći 21. rujna. Mlađi muškarac uz sebe je imao metalni predmet kojim je Štajcera tukao po glavi i tijelu. Nakon dolaska policije i Hitne pomoći, prevezli su ga u bolnicu dok su policajci nedaleko od mjesta sukoba pronašli pijanog 38-godišnjaka. I on je bio ozlijeđen te je završio u bolnici.
Nakon triježenja prijavili su ga za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda te je završio u istražnom zatvoru u Požegi. Taj slučaj je i dalje u tijeku, a s obzirom na nove okolnosti, 38-godišnjaka čeka i veća kazna.
