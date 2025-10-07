Obavijesti

News

TUŽNA VIJEST

Preminuo Drago Rubala, liječnik i radijski voditelj. Obilježile ga tamburica i lažne mirovine

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Rubala je bio zaštitno lice Radija Velika Gorica i Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih. Bio je osuđen zbog višegodišnjeg sređivanja lažnih invalidskih mirovina

U 77. godini života preminuo je dr. Drago Rubala, liječnik te radijski i televizijski voditelj, poznat po svom dugogodišnjem angažmanu u promicanju hrvatske tradicijske glazbe.

"S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi", priopćili su iz Radija Banovine.

"Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru", dodaju.

Rubala je bio zaštitno lice Radija Velika Gorica i Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih, a vodio je i emisiju na televiziji Z1. No, šira javnost ga je osim po radu u medijima pamtila i po aferi u zdravstvu.

Od kraja 2010. do listopada 2011. godine, Rubala je, zajedno s varaždinskim liječnikom Ivanom Ostoićem, sudjelovao u procjeni invalidnosti više desetaka osoba, povezanih s još šezdesetak liječnika i drugih stručnjaka. Kao član Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti, osiguravao je pozitivne ishode revizija, za što je primao novčanu naknadu.

Godine 2012. Rubala se nagodio s Uskokom, prihvativši dvogodišnju zatvorsku kaznu i obavezu vraćanja nezakonito stečene imovine. Državi je vratio 79.000 eura u gotovini te dvosobni stan u Zagrebu procijenjen na 200.000 eura.

Drago Rubala ostat će zapamćen i po doprinosu kulturi i medijima, ali i po kontroverzama koje su obilježile njegov profesionalni život.

