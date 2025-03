Preminuo je čovjek sa 'zlatnom rukom': Njegova krv spasila je živote čak 2,4 milijuna beba

'Čovjek zlatne ruke' kako su nazivali Jamesa Harrisona, 81-godišnjeg donatora krvi, poznatog po tome što je tijekom svog dugogodišnjeg donatorskog staža spasio živote 2,4 milijuna beba, preminuo je u snu u staračnom domu u Australiji, javlja BBC.

Njegova krv bila je jedinstvena jer je sadržavala rijetko protutijelo Anti-D. Iz njegove plazme proizvodio se anti-D imunoglobulin koji je pomogao majkama s negativnim Rh faktorom nakon rođenja Rh-pozitivnog djeteta. Ovaj imunoglobulin sprječava stvaranje protutijela koja bi mogla napasti nerođeno dijete u budućim trudnoćama.

- Uvijek je govorio da to ne boli, a život koji spasiš možda bude baš tvoj vlastiti - kazala je njegova kći Tracey Mellowship koja navodi da bi njezin otac bio jako ponosan što je spasio toliko života bez ikakvog troška ili boli.

Foto: screenshot/Youtube

Mellowship i dvoje Harrisonovih unuka također su primili Anti-D imunizaciju.

- Veselilo ga je kad bi čuo priče o obiteljima poput naše, koje postoje zahvaljujući njegovoj dobroti - kazala je.

Za svoj izniman humanitarni rad 1999. godine nagrađen je najvišim odlikovanjem u Australiji.

Posebnost i jedinstvenost njegove krvi stručnjaci su otkrili kad mu je bilo samo 14 godina, nakon velike operacije pluća. Iako liječnici ne mogu sa sigurnošću odgovoriti na pitanje što njegovu krv čini tako jedinstvenom, vjeruju kako je njegova rijetka krvna grupa povezana s transfuzijom, i to gotovo 13 litara krvi, koju je primio nakon operacije pluća. Tada je odlučio postati donator. Krvnu plazmu počeo je darivati s 18 godina i nastavio svaka dva tjedna sve do 81. godine.

Foto: Profimedia

- U Australiji do 1967. godine gotovo tisuću djece godišnje umiralo je iz liječnicima tada nepoznatih razloga. Bilo je to strašno. Žene su često imale spontane pobačaje a rađalo se mnogo djece s oštećenjima mozga. Australija je bila među prvim zemljama na svijetu koja je otkrila donora s ovakvom vrstom antitijela, što je u to vrijeme bila prava revolucija. Svaka doza krvi je dragocjena, no Harrisonova krv jedinstvena je. Doze koje su spasile živote mnogima u Australiji napravljene su upravo iz njegove krvi. Više od 17 posto žena u Australiji je u rizičnom stanju pa je tako njegova krv spasila veliki broj života - rekla je Jemma Falkenmire, iz australskog Crvenog križa.

Prije nego što su sredinom 1960-ih razvijene Anti-D terapije, svaka druga beba kojoj bi dijagnosticirali HDFN nije preživjela. U Australiji danas ima manje od 200 darivatelja Anti-D protutijela, ali zahvaljujući njima svake godine pomoć dobije oko 45.000 majki i njihovih beba, navodi australski Crveni križ, poznat i kao Lifeblood.