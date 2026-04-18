Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
NOVA ČUDNA ISPLATA
Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
Točno 112.500 eura. Toliko je Hrvatski odbojkaški savez u dvije godine isplatio mikro tvrtki. I to za navodno posredovanje u potpisivanju sponzorskog ugovora s državnom tvrtkom Hrvatska pošta. Navodno jer su nam iz Hrvatske pošte izravno opovrgnuli da je bilo ikakvog posredovanja i lobiranja kako bi potpisali sponzorstvo s Odbojkaškim savezom, što upućuje na to da se može raditi o fiktivnom ugovoru i novom slučaju izvlačenja novca iz hrvatskog sporta. Na kraju, nevjerojatnim se čini da nacionalni savez u čijem upravnom odboru sjede i HDZ-ovci mora plaćati izuzetno skupo posredovanje da dobije sponzorstvo državne tvrtke.
