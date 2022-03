Preminuo je Igor Mandić, pisac, polemičar i književni kritičar

U 83. godini života preminuo je poznati hrvatski književni kritičar, esejist, kolumnist, polemičar i novinar Igor Mandić.

Vijest o smrti Mandića potvrdio je na Facebooku Velimir Visković.

- Maloprije mi se javila Slavica Mandić: - Danas predvečer, oko 18 i 30 umro je naš Igor! - napisao je.

Navodi da je Mandić već godinama imao srčane probleme.

- Zadnje dvije godine Slavica i on su se pred koronom povukli u svoj stan u Filipovićevoj, nismo se viđali, povremeno bismo se čuli telefonom. Slavica kaže da je imao jako napornu noć, slabo je spavao, ali vjerojatno sluteći kraj naručio je baš otmjen ručak s gratiniranim školjkama (Saint Jacques) i šampanjcem. Popodne mu je pozlilo, završio je u bolnici Sveti Duh - napisao je.

- Gasio se , ali bio je priseban; Slavica kaže kako ju je sestra pitala koliko Igor ima godina, na što je ona rekla osamdeset i dvije, a Igor je iz druge sobe dobacio: - Osamdeset i tri! (Iako mu je rođendan tek u studenom...) - dodao je.

Visković se oprostio od dugogodišnjeg prijatelja.

- Dragi moj prijatelju, živio si i otišao sa stilom, pisao kritike za Jutarnji praktično do zadnjeg dana; otišao gosparski, bez mrcvarenja, uz birano jelo i dobru kapljicu. Ne razdvajajući se do zadnjeg trena od svoje Slavice. Opraštajući se od tebe ovom na brzinu sročenom nekrološkom glosom, donosim fotku tebe i žene s kojom si proveo više od pola stoljeća. Snimio sam to za vrijeme jednog zajedničkog putovanja u Beograd na Sajam knjiga, zastali smo na ručku, bila je to riba, fiš, s tobom se uvijek dobro jelo - prisjetio se.

- Adio, dragi moj - oprostio se od prijatelja Velimir Visković.