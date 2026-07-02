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Preminuo je Josip Tepić (29), mladi Šibenčanin godinama se borio s opakom bolešću

Piše 24sata,
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Preminuo je Josip Tepić (29), mladi Šibenčanin godinama se borio s opakom bolešću
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Zbog visokih troškova liječenja, mnogi Šibenčani uključili su se u humanitarnu akciju kako bi pomogli svom mladom sugrađaninu.

Šibenčanin Josip Tepić (29) preminuo je danas nakon šestogodišnje borbe sa zloćudnim tumorom, piše Šibenik News. Iza Josipa su godine liječenja,  a ove godine je terapiju nastavio u bolnici Acibadem u Istanbulu.

Zbog visokih troškova liječenja, mnogi Šibenčani uključili su se u humanitarnu akciju kako bi pomogli svom mladom sugrađaninu.

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