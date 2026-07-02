Preminuo je Josip Tepić (29), mladi Šibenčanin godinama se borio s opakom bolešću

Šibenčanin Josip Tepić (29) preminuo je danas nakon šestogodišnje borbe sa zloćudnim tumorom, piše Šibenik News. Iza Josipa su godine liječenja, a ove godine je terapiju nastavio u bolnici Acibadem u Istanbulu.

Zbog visokih troškova liječenja, mnogi Šibenčani uključili su se u humanitarnu akciju kako bi pomogli svom mladom sugrađaninu.

Josip i njegov brat gotovo svakodnevno su na Facebook stranici "Aj se ličiti" objavljivali novosti iz Istanbula. Njegove su objave bile prožete humorom i optimizmom, unatoč teškoj situaciji. Upravo su na toj stranici jutros objavili vijest da je Josip preminuo...