Preminuo je mons. Juraj Jerneić

Mons. Juraj Jerneić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije i dugogodišnji crkveni dužnosnik, preminuo je u ponedjeljak 22. prosinca 2025. godine u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti. Imao je 71 godinu života i 45 godina svećeničke službe.

Rođen je 14. kolovoza 1954. u Krapini, a za svećenika je zaređen 1981. godine po rukama kardinala Franje Kuharića. Tijekom više od četiri desetljeća službe obnašao je niz odgovornih pastoralnih i upravnih dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Bio je župnik i upravitelj u više župa, među ostalima u Viduševcu, Glini, Maji i Kalju, a tijekom Domovinskog rata djelovao je u teškim okolnostima na potresom i ratom pogođenim područjima.

Od 1998. do 2002. godine bio je ekonom Zagrebačke nadbiskupije, a potom i ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera. Široj crkvenoj i javnoj zajednici posebno je poznat kao ravnatelj Papinskih misijskih djela Zagrebačke nadbiskupije, što je bio od 2009. do 2022. godine, te kao predsjednik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije od 2012. do 2021.

Bio je član brojnih crkvenih tijela, uključujući Prezbitersko vijeće i Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije. Za doprinos Domovini odlikovan je više državnih odličja, a 2010. godine papa Benedikt XVI. imenovao ga je monsinjorom.

Mons. Jerneić ostat će zapamćen i kao graditelj orgulja koje je darovao više hrvatskih crkava, među njima Crkvi hrvatskih mučenika na Udbini i crkvi sv. Ivana Pavla II. u Poznanovcu.

Sprovodni obredi, prema njegovoj želji, održat će se u Župi sv. Mihaela arkanđela u Kalju, a točan termin bit će objavljen naknadno.