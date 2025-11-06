Preminuo je poduzetnik Ante Jurjević (78): Bio je šef NK Zadra, zastupnik FIAT-a...

Poduzetnik, političar i sportski djelatnik Ante Jurjević preminuo je u 79. godini, objavio je Zadarski list. On je desetljećima bio dio gospodarskog, političkog i društvenog života gotovo cijele Zadarske županije. Imao je velikih problema sa zdravljem.

Jurjević je radio u obrovačkom Kamenu, zatim kao pravnik u zadarskoj Luci,l a bio je i dugogodišnji šef NK Zadra te vlasnik tvrtke Zadarkomerc. Uz to bio je i zastupnik FIAT-a za Hrvatsku, ali i vlasnik Zadarskog lista.

On je 2005. ušao u skupštinu HNS-a Zadarske županije s vlastitom Nezavisnom listom.

Zbog poslovnih problema s FIAT-om protiv njega je dignuta optužnica na čak 9500 stranica s navodnom inkriminacijom od 1,2 milijarde kuna. Zbog brojnih odgoda, to suđenje nikada nije pravomoćno završeno.

Posljednji ispraćaj održat će se u subotu, 8. studenog u 13 sati u njegovom rodnom Kruševu.