Obavijesti

News

U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

Novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak u 63. godini života, piše Dnevnik.hr. 

Valdec je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter. Proslavio se i kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine. U dugoj karijeri bio je i suradnik 24sata i Expressa te radio i za Jutarnji list.

Robert Valdec je u prosincu prošle godine doživio infarkt te završio u komi.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Uhvatili Kirkovog atentatora, brani se šutnjom. FBI: 'Imamo ubojicu! Otac ga je prepoznao'
IZ MINUTE U MINUTU

Uhvatili Kirkovog atentatora, brani se šutnjom. FBI: 'Imamo ubojicu! Otac ga je prepoznao'

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump je rekao da je ubojica uhićen
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025