Preminuo je Robert Valdec

Novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak u 63. godini života, piše Dnevnik.hr.

Valdec je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter. Proslavio se i kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine. U dugoj karijeri bio je i suradnik 24sata i Expressa te radio i za Jutarnji list.

Robert Valdec je u prosincu prošle godine doživio infarkt te završio u komi.

