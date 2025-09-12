Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.
U 63. GODINI
Preminuo je Robert Valdec
Novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak u 63. godini života, piše Dnevnik.hr.
Valdec je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter. Proslavio se i kao voditelj i autor emisije Istraga koja se prikazivala na Novoj TV 2005. godine. Emisija se prestala emitirati nakon četiri godine. U dugoj karijeri bio je i suradnik 24sata i Expressa te radio i za Jutarnji list.
Robert Valdec je u prosincu prošle godine doživio infarkt te završio u komi.
