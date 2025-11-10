Obavijesti

News

Komentari 0
U 82. GODINI

Preminuo je slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Preminuo je slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay
Zagreb: Slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za svoj pedagoški i umjetnički doprinos Tanay je primio više priznanja, među kojima se posebno ističe Ziegfeldova međunarodna nagrada za doprinos razvoju likovne edukacije u svijetu...

Slikar, likovni pedagog i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Emil Robert Tanay umro je u ponedjeljak u 82. godini života, izvijestili su iz Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).

Emil Robert Tanay rođen je 7. ožujka 1944.  u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo 1967. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio učenik Alberta Mezdjića. Od 1967. do 1972. bio je suradnik u Majstorskoj radionici Krste Hegedušića, a 1974. usavršavao se na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu gdje je specijalizirao fresko-slikarstvo. Od 1967. redovni je član HDLU-a.

Kako su istaknuli iz HDLU-a, slikarski opus Emila Roberta Tanaya temelji se ponajprije na figurativnim kompozicijama koje često prikazuju egzistencijalnu tjeskobu suvremenog čovjeka. Njegov rad karakterizira snažan emocionalni naboj i promišljanje o čovjekovoj ulozi u društvu. U kasnijem stvaralaštvu okrenuo se i motivima pejzaža, osobito dalmatinskih i slavonskih krajolika, koje interpretira kroz osobni, poetski doživljaj prostora i svjetla.

Zagreb: Slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay
Zagreb: Slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Uz umjetnički rad, Tanay je poznat i kao istaknuti likovni pedagog. Od 1989. godine predaje metodiku likovnog odgoja i obrazovanja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2016. proglašen je profesorom emeritusom. Autor je brojnih stručnih tekstova i priručnika o likovnom obrazovanju te je imao velik utjecaj na suvremeno shvaćanje likovne pedagogije u Hrvatskoj.

Godine 1987. osnovao je „Studio Tanay – Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn“, koje je vodio do kraja. Kroz to učilište razvio je jedinstveni pristup poučavanju likovne umjetnosti i poticao kreativnost kod brojnih naraštaja mladih umjetnika i nastavnika. Bio je i predsjednik Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe (UHULI) te potpredsjednik međunarodne organizacije International Society for Education through Art - InSEA.

Zagreb: Slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay
Zagreb: Slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za svoj pedagoški i umjetnički doprinos Tanay je primio više priznanja, među kojima se posebno ističe Ziegfeldova međunarodna nagrada za doprinos razvoju likovne edukacije u svijetu.

Njegova djela izlagana su na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, a retrospektive njegova opusa potvrđuju ga kao jednog od važnijih suvremenih hrvatskih slikara i pedagoga.

Posljednji ispraćaj  Emila Roberta Tanaya bit će u četvrtak, 13. studenoga na krematoriju na Mirogoju.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva
DETALJI STRAVE

Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

U nesreći je 36-godišnja putnica  vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozlijede i zadržana je na daljnjem liječenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025