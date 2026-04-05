Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
Kako saznajemo, u 61. godini preminuo je Vlatko Cvrtila, sveučilišni profesor i stručnjak za geostrategiju i sigurnost. Imao je zdravstvenih problema zbog čega je hitno završio na operaciji.
- Počivali u miru, profesore! Koliko ćete nedostajati vašim najbližima, toliko ćete i nama u javnom prostoru. Intelektualac i čovjek, uvijek srdačan i susretljiv, izniman sugovornik. Moja sućut obitelji - oprostila se od njega voditeljica i reporterka HRT-a Zrinka Grancarić.
Bio je ugledni sveučilišni profesor, dekan i prodekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske (2005.-2008.) i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Republike Hrvatske (2009. – 2011.).
Bio je predsjednik Znanstvenog savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Vlatkovo područje istraživanja bile su sigurnosne studije i upravljanje sigurnosnim sektorom.
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'