TUŽNA VIJEST

Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'

Piše 24sata,
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose

Kako saznajemo, u 61. godini preminuo je Vlatko Cvrtila, sveučilišni profesor i stručnjak za geostrategiju i sigurnost. Imao je zdravstvenih problema zbog čega je hitno završio na operaciji. 

- Počivali u miru, profesore! Koliko ćete nedostajati vašim najbližima, toliko ćete i nama u javnom prostoru. Intelektualac i čovjek, uvijek srdačan i susretljiv, izniman sugovornik. Moja sućut obitelji - oprostila se od njega voditeljica i reporterka HRT-a Zrinka Grancarić. 

Bio je ugledni sveučilišni profesor, dekan i prodekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske (2005.-2008.) i savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Republike Hrvatske (2009. – 2011.).

Zagreb: Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN'
Zagreb: Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN' | Foto: Tomislav Cuveljak/NFoto/PIXSELL

Bio je predsjednik Znanstvenog savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Vlatkovo područje istraživanja bile su sigurnosne studije i upravljanje sigurnosnim sektorom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

