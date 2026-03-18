Preminuo pješak koji je stradao u naletu teretnjaka u Umagu

Piše Ivan Hruškovec,
Preminuo pješak koji je stradao u naletu teretnjaka u Umagu
Foto: PU istarska

Mladić (28) nije na vrijeme stao te je na pješačkom prijelazu naletio na 80-godišnjeg pješaka koji je prelazio kolnik ulice. Muškarca su s teškim ozljedama hitno prevezli u riječku bolnicu

Istarska policija izvijestila je u srijedu kako je u riječkoj bolnici preminuo pješak (80) koji je teško ozlijeđen dan ranije u naletu teretnog automobila u Umagu. Nadležno državno odvjetništvo je naložilo obavljanje obdukcije nad tijelom preminulog muškarca radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici provest će kriminalističko istraživanje nad vozačem automobila te nastavljaju u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom provoditi dokazne radnje.

Podsjetimo, policajci su očevidom utvrdili kako je 28-godišnjak upravljao vozilom pulskih tablica te se dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza istom nije približavao dovoljnom sigurnosnom brzinom tako da se može pravovremeno zaustaviti i da ne ugrožava pješake. U događaju je došlo do naleta vozila na 80-godišnjeg pješaka koji je prelazio kolnik ulice preko obilježenog pješačkog prijelaza.

Pješak je zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen i zadržan u riječkoj bolnici na liječenju. Zbog očevida u vremenu od 19.30 do 21.50 sati za sav promet bila je zatvorena ulica Joakima Rakovca u oba smjera te se promet odvijao okolnim ulicama.

