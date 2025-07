Preminuo profesor Ante Selak, otac Marije Selak Raspudić

Preminuo je cijenjeni hrvatski jezikoslovac, sveučilišni profesor i otac saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, Ante Selak (76). Vijest je potvrdio Učiteljski fakultet u Zagrebu, ustanova u kojoj je ostavio dubok trag. Posljednji ispraćaj održat će se 22. srpnja u njegovim rodnim Rašćanima.

Selak je svoj put započeo 1949. godine u Rašćanima Gornjim. Temelje obrazovanja stekao je u osnovnoj školi u Župi, nakon čega je završio klasičnu gimnaziju u Splitu.

Nakon toga upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao, a 2006. godine i doktorirao. Obrana disertacije donijela mu je titulu doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije i grane kroatistike, čime je i formalno potvrdio svoj status vrsnog stručnjaka.

Od 1977. do 1992. godine radio je u Školskim novinama, da bi potom, od 1992. do 1995., bio jedan od osnivača i prvi direktor Hrvatske sveučilišne naklade, ostavljajući neizbrisiv trag u hrvatskom izdavaštvu. Svoj je put nastavio kao urednik u nakladničkoj kući Pergamena, a od 1998. do 2002. bio je voditelj izdavačke djelatnosti u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Svoju je predanost prenošenju znanja okrunio radom na Učiteljskom fakultetu, gdje je počeo predavati 2000. godine.

Iz Učiteljskog fakulteta su povodom njegove smrti poručili kako je "profesor Selak bio velik čovjek, vrstan stručnjak i rodoljub", sažimajući u nekoliko riječi esenciju njegova lika i djela.

Iza profesora Selaka ostaje impresivan opus autora, urednika i priređivača brojnih djela koja su zadužila hrvatsku kulturu. Među najvažnijim priređenim knjigama ističu se "Hrvatska zauvijek: prilozi hrvatskoj državotvornoj misli" te kapitalno "Ričoslovje" Šime Starčevića. Uredio je zbornik "Taj hrvatski", suuredio "Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti" te sabrao zbirku školskih propisa "Hrvatsko osnovno školstvo". Posebno se ističe i njegova autorska knjiga "Jezikoslovni pogledi Ilije Abjanića", posvećena tvorcu hrvatskoga medicinskog nazivlja.