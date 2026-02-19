Obavijesti

U 85. GODINI

Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini: Bio je dugogodišnji ravnatelj bolnice u Klaićevoj...

Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini: Bio je dugogodišnji ravnatelj bolnice u Klaićevoj...
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Medicinski fakultet završio je 1965. godine.  U brak s legendarnom voditeljicom Željkom Fattorini ušao je 1967. godine.

U 85. godini umro je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj. U toj je ustanovi radio 35 godina, javlja Jutarnji list.

Medicinski fakultet završio je 1965. godine.  U brak s legendarnom voditeljicom Željkom Fattorini ušao je 1967. godine.

Legendarni liječnik, kojeg su zvali Dedek, godinama se brinuo za košarkaše Cibone, a među prijateljima su mu bili brojni velikani hrvatske košarke, uključujući Dražena i Aleksandra Petrovića, Mihovila Nakića, Krešimira Ćosića... 

Posebno je, piše JL, isticao ratno vrijeme 90-ih,  kad je tek postao ravnatelj, kad su u Klaićevoj liječili i teško ranjenu djecu. Znao je govoriti kako su svi u bolnici bili jako ponosni jer ni jedno ranjeno dijete koje je dovezeno iz ratnih područja nije umrlo. Prema vlastitim procjenama tijekom karijere je izveo najmanje 15.000 operacija.

ARHIVA - Zagreb: Proslava 35. rođendana kluba Saloon
ARHIVA - Zagreb: Proslava 35. rođendana kluba Saloon | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Djeca Iva i Renzo nastavili su očevim putem, oboje su liječnici.

