Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini: Bio je dugogodišnji ravnatelj bolnice u Klaićevoj...

U 85. godini umro je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj. U toj je ustanovi radio 35 godina, javlja Jutarnji list.

Medicinski fakultet završio je 1965. godine. U brak s legendarnom voditeljicom Željkom Fattorini ušao je 1967. godine.

Legendarni liječnik, kojeg su zvali Dedek, godinama se brinuo za košarkaše Cibone, a među prijateljima su mu bili brojni velikani hrvatske košarke, uključujući Dražena i Aleksandra Petrovića, Mihovila Nakića, Krešimira Ćosića...

Posebno je, piše JL, isticao ratno vrijeme 90-ih, kad je tek postao ravnatelj, kad su u Klaićevoj liječili i teško ranjenu djecu. Znao je govoriti kako su svi u bolnici bili jako ponosni jer ni jedno ranjeno dijete koje je dovezeno iz ratnih područja nije umrlo. Prema vlastitim procjenama tijekom karijere je izveo najmanje 15.000 operacija.

Djeca Iva i Renzo nastavili su očevim putem, oboje su liječnici.