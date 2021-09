Muškarac za kojeg se sumnjalo da je bio posljednji nacistički ratni zločinac u Kanadi umro je u 97. godini, prenosi u četvrtak BBC.

Helmut Oberlander borio se s kanadskom vladom u posljednjem pokušaju da mu oduzme državljanstvo zbog suradnje s nacističkim odredom smrti.

On je priznao da je radio s odredom kao prevoditelj, no i da je na to bio primoran nakon što je regrutiran kao 17-godišnjak, te da nije sudjelovao u zvjerstvima.

Rođen u Ukrajini, Oberlander je kanadski državljanin konačno postao 1960. godine, piše BBC.

U Kanadu je stigao 1954. godine. Država mu je povukla državljanstvo i pokušala ga deportirati tri puta do 1995., no on sve svaki put žalio.

Kanadska vlada tvrdi da je Oberlander prilikom prvog zahtjeva za državljanstvom svjesno sakrio da je bio suradnik Einsatzkommandoa, odreda koji je operirao iza njemačkih linija na istoku Europe. Pripisuju mu se ubojstva više od dva milijuna ljudi, većinom Židova.

Smrt Oberlandera u njegovu domu u gradu Waterloo u Ontariju potvrdila je njegova obitelj priopćenjem za lokalne medije. Helmuta su predstavili kao bivšeg trgovca nekretninama koji je bio predan svojoj zajednici i obitelji.

On je bio posljednji od 12 kanadskih državljana koji je surađivao s nacistima, no koji nisu uspjeli biti deportirani.