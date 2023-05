Premjer Plenković čestitao Dan državnosti: 'Hrvatska je danas snažna Hrvatska'

Hrvatska je danas snažna Hrvatska, poručio je premijer Plenković na središnjoj svečanosti Dana državnosti i 10. godišnjice članstva RH u EU te pozvao sve da u narednim godinama iskoriste ogromne mogućnosti koje nudi osnaženi međunarodni položaj, ali i snažna Hrvatska.

Premijer Andrej Plenković u utorak navečer na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu svima je od srca čestitao Dan državnosti Republike Hrvatske a ujedno i skoru 10. obljetnicu hrvatskoga članstva u Europskoj uniji.

Plenković je podsjetio da je prije 33 godine hrvatski narod imao prigodu po prvi puta glasati u demokraciji, na demokratskim izborima.

"Ta činjenica konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora, tada trodomnog, označila je početak puta stvaranja suvremene, slobodne i međunarodno priznate Republike Hrvatske. Ona je bila ishodište svih kasnijih odluka u razdoblju od otprilike dvije godine - od Božićnog ustava 1990., pa referenduma u svibnju 1991., važnih odluka Hrvatskoga sabora 25. lipnja 1991., 8. listopada 1991. o prestanku svih državnopravnih sveza sa bivšom federacijom, i u konačnici je vodilo i do međunarodnoga priznanja. U tom pogledu, ključan datum je priznanje tadašnjih članica Europske zajednice od 15. siječnja 1992., da bi sve bilo okrunjeno u svibnju članstvom Hrvatske u Ujedinjenim narodima", podsjetio je premijer Plenković.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Istaknuo je da je tih, nešto više od tri desetljeća za hrvatski narod jedinstveno povijesno razdoblje.

Nacionalne zadaće su: gospodarski napredak, socijalno blagostanje, ravnomjerni razvoj i snažne demokratske institucije

"Razdoblje u kojem smo u prekretničkim trenucima za europski kontinent, padom željezne zavjese, rušenjem Berlinskoga zida ostvarili svoju slobodu, svoju neovisnost i svoju samostalnost", dodao je.

Poručio je da se stoga i danas treba prisjetiti vizionarskih, državničkih poteza prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, tadašnjeg saziva Sabora, Vlada, a iznad svega odlučnosti i hrabrosti hrvatskih branitelja koji su obranili Hrvatsku u Domovinskom ratu, koji su spriječili da plan velikosrpske Miloševićeve agresije otme hrvatske teritorije i da Hrvatska ne doživi svoju slobodu, svoju suverenost i svoje međunarodno priznanje.

"Danas, puno godina kasnije, možemo se s ponosom osvrnuti na ta vremena, ali isto tako biti zadovoljni što smo upravo ove godine, u desetoj godini članstva u Europskoj uniji, realizirali i dva cilja dublje integracije - Schengenski prostor i Euro područje. To znači da smo čvrsto u jezgri kontinentalnog europskog projekta mira, suradnje i solidarnosti, da smo poštovani i uvaženi od naših partnera i da na ovaj način, koristeći osnaženi međunarodni položaj lakše i brže realiziramo svoje nacionalne zadaće i ciljeve", ustvrdio je Plenković.

Istaknuo je da su nacionalne zadaće i ciljevi prije svega gospodarski napredak, socijalno blagostanje, ravnomjerni regionalni razvoj i snažne demokratske institucije u kojima se poštuje vladavina prava, štite ljudska prava, uvažavaju manjinska prava u Republici Hrvatskoj te daje doprinos rješenju brojnih, teških, velikih, kompleksnih međunarodnih pitanja koja su upravo u ovom našem vremenu sada akutna - od velike pandemije koja je trajala nešto više od tri godine pa do brutalne ruske agresije na Ukrajinu čije se posljedice osjećaju i u energetskoj krizi, prehrambenoj krizi, inflatornim pritiscima.

U teškim okolnostima pokazali smo otpornost, snagu, žilavost i agilnost

No, u svim tim okolnostima, istaknuo je premijer Plenković, Hrvatska je država, i tu, kaže, misli sve njene sastavnice - od državnih institucija pa do gospodarstva, radnika i svih aktera u društvu "pokazala otpornost, snagu, žilavost, agilnost i uspjela odoliti svim ovim izazovima bez društvenih raspuknuća, bez socijalnih nemira i sa čvrstim temeljima da gradimo zadovoljnu Hrvatsku, Hrvatsku zadovoljnih građana i to u krizama bez presedana".

"I zato pozivam sve da u godinama koje su pred nama iskoristimo ogromne mogućnosti koje nam nudi ovaj osnaženi međunarodni položaj, ali i snažna Hrvatska jer Hrvatska je danas snažna Hrvatska koja vjeruje u sebe, poštuje svoju prošlost, vjeruje u svoju kvalitetniju budućnost i samo zajedništvom hrvatski narod i svi koji s nama žive u ovoj zemlji mogu biti sigurni da će ostvariti još bolje i kvalitetnije ciljeve koji su pred nama", poručio je premijer Plenković te zahvalio svima na doprinosu, poželio sretan Dan državnosti i istaknuo kako mu je drago da smo već desetu godinu članica Europske unije.

Na svečanosti u HNK okupile su se istaknute osobe iz svih područja života. Među njima su i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, ministri u Vladi, načelnik GS Oružanih snaga RH, glavni ravnatelj policije, gradonačelnik Zagreba, bivši predsjednici Sabora i Vlade, guverner HNB-a, predsjednik HAZU-a, rektor Sveučilišta, predstavnici vjerskih zajednica, diplomatskog zbora, župani, gradonačelnici, zastupnici u Hrvatskom saboru i EU parlamentu, predstavnici znanstvenih kulturni i državnih institucija te udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na programu svečanog koncerta bila su poznata djela Verdija, Wagnera, Straussa Sr., Lisinskog, Tijardovića, Gotovca i Zajca. Nastupili su Zbor, Orkestar i Balet HNK-a u Zagrebu te operni solisti: Valentina Fijačko Kobić, Darija Auguštan, Dubravka Šeparović Mušović, Emilia Rukavina, Domagoj Dorotić, Filip Filipović, Ljubomir Puškarić, Marin Čargo, Benjamin Šuran, Luciano Batinić i Siniša Štork. Dirigent je bio maestro Ivo Lipanović.